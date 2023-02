Villa Mercedes: voluntarios les enseñan a leer y escribir a niños de más de 8 años

A partir de esta semana inscriben y dan clases en cuatro lugares, como una forma de paliar los efectos de la pandemia.

Las barreras están para ser cruzadas. Esa es una de las premisas del proyecto que llevan adelante Cristina "Tatá" Evangelista y Leandro Torrez, dos apasionados docentes, quienes enseñan a leer y a escribir. Esta semana, empezaron a dar un nuevo paso y dictarán clases para niños, como una forma de combatir las secuelas de aprendizaje que dejó el tiempo de pandemia en los más pequeños.

Sin embargo, no están solos. El año pasado, ambos pusieron en marcha un taller que formó parte del abanico de propuestas de la Casa de la Cultura. Bajo ese amparo, formaron un equipo de alfabetizadores comunitarios que serán los encargados de armar los encuentros con los chicos a partir de esta semana.

“Lo que estamos haciendo ahora es inscribir a niños de 8 años en adelante, que no hayan aprendido estas destrezas durante el período escolar o les falte alguna de ellas. Al mismo tiempo, funcionan como prácticas para las personas que hicieron el taller y que adquirieron herramientas de trabajo para enseñar”, expresó Torrez.

El coronavirus nos pasó por encima y nos dejó una realidad de la que nos estamos haciendo cargo ahora. Cristina "Tatá" Evangelista

El grupo de educadores está formado por catorce voluntarias, que serán acompañadas y supervisadas. Las clases se darán en cuatro puntos diferentes en la ciudad, por lo que cada lugar tendrá horarios distintos.

Ayer, por ejemplo, inscribieron para quienes deseen ir a la biblioteca popular “Antonio Esteban Agüero”, en Belgrano 123, y en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Metodista, en 9 de Julio y Francia. Mientras que en la Escuela Nº 388 "Sargento Romero", del barrio San José, ya arrancaron con las primeras reuniones, y solo resta inscribir a quienes asistirán al Colegio Nº 30 "Gral. Pedernera".

“Son tres veces a la semana, con encuentros de entre 45 minutos y una hora. En primera instancia va a ser durante todo febrero y en marzo modificaremos los horarios según los turnos de los chicos en las escuelas, porque nosotros nos tenemos que adecuar al movimiento de ellos”, explicó Evangelista.

La mujer contó que quienes se acercan a las clases, por lo general son niños que asisten a distintos colegios, pero que por diferentes circunstancias no han podido incorporar de la mejor manera la lectura y la escritura. Entre las principales causas están las dificultades que generó la pandemia y la suspensión de la educación presencial.

"No es que las escuelas no hagan bien su trabajo, jamás hablaríamos mal de la tarea de los docentes. El coronavirus nos pasó por encima y nos dejó una realidad de la que nos estamos haciendo cargo ahora. Hay chicos que vivieron los dos años de pandemia en pleno jardín de infantes, otros a los que los agarró en plena unidad pedagógica, en primero o segundo grado, y a otros en tercero y cuarto, cuando se afianzan los conocimientos y no lograron hacerlo", ejemplificó.

En los encuentros, aplican el método DALE! (Derecho a Aprender a Leer y Escribir), creado por la educadora del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Beatriz Diuk. El programa apunta a que en tres meses los pequeños puedan incorporar ambas competencias.

"Se crea un ambiente cálido y amoroso, en el que el aprendizaje está garantizado porque está hecho desde una perspectiva diferente, a través del juego y el acompañamiento. Esperamos poder ayudar a que de a poco se achiquen las brechas que existen", sostuvo.