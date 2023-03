¿Qué hacemos? Las mejores propuestas para comenzar marzo

Los destacados de la semana

JUEVES

Cuarteto del bueno

Desde Tilisarao y para toda toda la provincia y sus alrededores, Matias Ortiz se escuda en el tunga tunga para cantar frente al público. Para bailar, cantar y esperar el fin de semana, estará sobre el escenario del Hotel Epic en Villa Mercedes.

El dueño de las risas

Con sus personajes desopilantes, historias y chistes impredecibles, Diego Capusotto llega a San Luis para dar una charla abierta sobre su maravilloso mundo. Tendrá como actor invitado a Dany Berbedés. El encuentro será a las 21, en la sala "Hugo del Carril". El viernes, en Amigxs de Merlo.

Para seguir disfrutando

VIERNES

De su tierra santa

Martha Olguín y Los Huayras llegan al escenario del Boliche Don Miranda para darle sentido a la palabra tradición con un repertorio que sabe de tonadas, cuecas y gatos cuyanos. El show será a las 22 y tendrán como invitados a los músicos de Por la Huella.

Dos que se conocen de antes

Javier Vivas y Luis Palacio se reúnen en "Malajunta", una obra que reivindica su amistad, el amor por el teatro y el humor absurdo. Se podrá ver en La Papelería a las 22. El sábado repiten función.

De Mendoza y de Berlín

El mendocino Bruno Pinto viene a Comuna para presentar sus canciones bucólicas acompañado de Berlina, la cantante puntana que suma seguidores. A partir de las 21, en el escenario Colectivo.

La zona serrana

Muy activos en el último tramo del verano, Norte Libre llega a la ciudad después de varios fines de semana en la zona serrana. Los recibe All Right con su escenario especial de la avenida Illia. Y a la gente, a partir de las 22:30 y gratis.

Chau verano

Luján cierra su temporada turística con un encuentro que tendrá a Damián Córdoba, Luis Soloa, Denis Pereyra y Romina Canaveccio. Será en el complejo POL, a partir de las 21, con entradas a mil pesos.

El pueblo de fiesta

La Toma celebra su tradicional Festival del Mármol Ónix con artistas nacionales, como Lisandro Márquez, Sergio Galleguillo, El Indio Lucio Rojas, entre otros, y artistas provinciales. Los festejos se extenderán hasta el domingo en el balneario municipal desde las 21 con entradas a mil pesos por noche.

Canciones de ayer, hoy y siempre

Hacedores de la música, el Dúo Conexión llega al casino Golden Palace con clásicos tocados desde el teclado que transportarán al público a un lugar de nostalgia y alegría.

Más agenda

JUEVES

Noche de tributos

Pablo Sotelli musicalizará la noche en el casino Golden Palace con su repertorio de covers. Distintos géneros musicales lo acompañarán en un escenario que conoce de punta a punta.

Función en el norte

La obra "Play wolf" de Marcela Aravena llega al teatro de San Francisco del Monte de Oro con su historia de amores, frustraciones y sueños. Las entradas se consiguen a mil pesos y la función será a las 22.

Marilina, Coti y Airbag

La segunda velada de Rock en la Casa en Villa Mercedes trae la actuación de Coti, Airbag y la siempre rebelde Marilina Bertoldi. Una noche de potencias en la ciudad de la Calle Angosta.

Vengo a ocupar mi lugar

Los jueves vuelven ser de No Va Más en All Right. El grupo que ocupó ese día durante meses en la grilla de espectáculos del bar retoma lo que es suyo y hace que la gente disfrute de los covers de rock nacional. A las 22:30, gratis.

VIERNES

Escondidos bajo el brazo

Cruzando el Charco, Las Pelotas y Estelares coronan la tercera noche del festival Rock en la Casa. Con entrada libre y gratuita, las bandas nacionales acompañarán a las locales, que prometen estremecer los corazones del público.

SÁBADO

Chicos de Ipanema

Bossa nova, samba y todos los ritmos brasileros se fusionan gracias a La Bossandombera, la orquesta que trae la alegría del país vecino con un estilo único, que se presentará en Casa Mollo para celebrar el primer fin de semana de marzo.

Tres en el varieté

El ciclo Hecho en Merlo vuelve al jardín del museo Casa del Poeta con su clásica varieté. Silvestre Houdini será el anfitrión y quien hilará las escenas de “Tamala” de Manojo Itinerante, “Luces y sombras” de George Borden y “Teatro a la carta” de Misión Imposible. La función será a las 11 con entrada gratuita.

Hermanos de viaje

De paseo por Villa Mercedes, "Pepo" y "Paisa" Brandán llegan desde Merlo con su repertorio folclórico al espacio Mandala. Estarán acompañados por Ariel Aguirre y Nicolás Rodríguez como músicos invitados. El show comienza a las 22, con entrada a 500 pesos.

Energía cuartetera

Los festivales siguen en la grilla de espectáculos de la provincia y Concarán tendrá el suyo llamado Suena el Valle. Los artistas invitados son Dynamo y Alboleo Folk, y el cierre con Damián Córdoba. Los espectáculos comenzarán a las 20:30 en el predio del Polideportivo Municipal con entradas a mil pesos.

Jota, Jota, Jota

Antes de que la noche se arme en la fiesta total, Ramiro Jota musicalizará el patio de Comuna con sus beats y con los tragos que preparará Moko, embajador de “Con esta boca en este mundo”.

Otra vuelta de tuerca

El final de Rock en la Casa tiene tres bandas que llegan con canciones que traspasan el alma. Las Pastillas del Abuelo, Los Cafres y Turf despiden la última noche del festival de rock más convocante de Villa Mercedes. La entrada, gratis.

A principio de mes

Siempre dispuestos a tocar cuando el escenario los llama, Sin Saldo recala en el centro de San Luis con sus canciones folclóricas y bancarias. En All Right, gratis a las 22:30.

Solita, sola

Marisol dejó el dúo Sol y Fe para dedicarse a la maternidad pero la música la acompaña desde siempre, ahora en su faceta solista, que mostrará en el casino Tropicana. Cuarteto, ritmos latinos y música del recuerdo decoran su repertorio.

DOMINGO

Compras de domingos

A cielo abierto y con propuestas para todos los gustos, de 19 y hasta la medianoche, Comuna les da vida a las últimas horas del fin de semana con El Mercado, la feria de emprendedores que tuvo una primera edición exitosa en febrero y la repite con nuevos stands y artistas en vivo. Toca Vamo’ Viendo Swing.