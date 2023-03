Instalar la grieta, el negocio del PRO en San Luis

La búsqueda del triunfo de cara a las elecciones del 11 de junio, se muestra rancia en algunos espacios políticos. La ambición desmedida lleva a varios dirigentes a pulsear una disputa que antepone los intereses personales frente a los del pueblo, subestimando al electorado. Así es la actualidad del PRO en la provincia. En la figura de Claudio Poggi, candidato a gobernador por el lema Cambia San Luis y eslabón que responde a Horacio Rodríguez Larreta, quieren instalar la grieta y la división en los puntanos.

El jueves hubo un encuentro cumbre del sector amarillo de la política. Se trató de la presentación de listas del Departamento Pueyrredón. Hubo caras conocidas y varias nuevas. Por momentos, más que una cita de militancia parecía una reunión de ejecutivos. Para la jornada, convocaron a la prensa, pero antes de la llegada de los medios compartieron una especie de charla motivacional.

Juntaron varias mesas y Poggi se sentó al medio, prácticamente al modo de la Última Cena, de Leonardo Da Vinci. Mantuvo el monopolio discursivo y como orador, brindó declaraciones y consejos poco memorables. Enumeró una serie de ejes por los cuales tienen que trabajar (con mucho subjetivismo y escasez de datos) y comparó el rol de su espacio frente al oficialismo, en intervalos perfectamente compuestos. Así fue instalando de a poco la idea de que en San Luis hay una grieta en la que de un lado están los mesiánicos y del otro los malos de la película.

“Quieren piña, tendrán piña”, dijo levantando las manos en una postura boxística, como si la carrera electoral fuese un cuadrilátero. En un tono jocoso, la violenta metáfora fue casi un fallido del inconsciente. Si no hubiese expuesto nada más, habría pasado como un mero chiste. Pero el resto de sus exposiciones no fueron más que despotricar contra el gobierno puntano y el lema oficialista. Inmediatamente el aplauso de los presentes selló la afirmación de un objetivo lamentable: el negocio del PRO en la provincia es la grieta. No hay propuestas, quieren segmentación.