La "Chica 10" ya puso su sello en la red

Florencia Cordero abrió el camino del triunfo en Quilmes. Su gol, el del 1-0 en la victoria 4-1 ante Argentino por la primera fecha de la Zona A, queda estampado como el primero de San Luis Fútbol Club en la Primera B de AFA.

“La cancha no estaba en buenas condiciones; viene un centro desde el extremo, pica la pelota y me queda, avancé un poco y le pegué a un palo, a la izquierda”, cuenta la tomense de 25 años que luce la camiseta número 10 y lleva la pelota atada al botín zurdo.

La goleadora del San Luis FC en la Primera C con 22 conquistas dice que “siempre se intenta hacer lo mejor para el grupo. Uno de los objetivos que tenemos las delanteras es sumar goles para que el equipo gane y para una, pero no me pongo en la cabeza hacer una cantidad determinada de goles. Ojalá que sean muchos”, dice Flor.

Instalada en las residencias del Centro de Especialización Deportiva Ave Fénix, donde viven 15 de las futbolistas del plantel puntano, Cordero analiza: “Creo que será un torneo difícil, complicado, nos tocó el debut en una cancha que no estaba buena y fueron 35 minutos que no podíamos entrarles. Pero el equipo reaccionó bien, tenemos buenas jugadoras”.

Lejos de las comparaciones, pero con la experiencia de la competencia del torneo pasado, Flor asegura: “Un punto que veo que mejoramos no es lo futbolístico, es el compañerismo", y argumenta: "Se armó un grupo hermoso, eso nos hace crecer para progresar en los entrenamientos y luego llevar el juego a la cancha”.

23 goles son los que lleva convertidos Florencia Cordero con la camiseta profesional de San Luis Fútbol Club: hizo 22 en la Primera C en 2022 y el domingo marcó el primero en la goleada 4-1 a Argentino de Quilmes, como visitante, en la Primera B.

La “Chica 10” analiza: “Se sumaron jugadoras excelentes; algunas llegaron de otro país (como la arquera mexicana Mariana Zárraga, la volante uruguaya Nikol Laurnaga y la delantera paraguaya Maribel Portillo) y vinieron otras del país con la mejor predisposición, sumado a que tenemos un muy buen cuerpo técnico”.

Pese al triunfo inicial con goleada, sostiene: “Va a ser un torneo donde no vamos a ganar 10 a 0 como el año pasado; serán partidos difíciles. 'Nunca relajarse', eso nos dijo el cuerpo técnico, y a eso apuntaremos partido a partido”.

Cordero remarca: “Tenemos jugadoras para competir en todas las posiciones, una mejor que la otra; si nos toca salir, la que entra está en el mismo nivel”.

Florencia pone el primer agradecimiento en sus seres más queridos: "Mi familia es la que siempre está y me acompaña. Por ellos estoy acá, dedicada a jugar al fútbol".

Mamá Juana y papá Carlos viven en La Toma, junto a la más chica de la familia, Camila, quien juega en Pringles y en cualquier momento se suma a San Luis FC.

En la ciudad de San Luis está la hermana mayor, Carla, enfermera de 29 años; y en Villa Dolores su hermano Agustín, quien estudia la carrera policial, tiene 23 años y suele jugar en el primer equipo de Pringles de La Toma.

Un paso fugaz por River y un viaje a China para jugar en Taipei un juego olímpico universitario son la antesala de este sueño llamado San Luis Fútbol Club, que tiene a Flor Cordero como una de sus futbolistas destacadas.

La goeladora agradece "este proyecto que está buenísimo y nos brinda la posibilidad de jugar y de crecer", y al momento de establecer los objetivos, no hay ni una sola duda: "Siempre se habló del ascenso, nos metimos en la cabeza que tenemos otro objetivo que es parecido al del año pasado: queremos ascender, pero esta vez para llegar a Primera A. Ese es el objetivo, se está trabajando bien y lo vamos a lograr nuevamente". Lo firma y lo afirma la "Chica 10".

Redacción/MGE