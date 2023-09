Las "Pibas" visitan a Vélez desde las 16

San Luis FC jugará esta tarde, desde las 16, ante Vélez Sarsfield por la 13ª fecha del torneo de Primera B del fútbol femenino de AFA.

El partido tendrá como escenario la villa olímpica del club de Liniers y se desarrollará sobre césped sintético.

Las "Pibas" suelen entrenar en el sintético del Ave Fénix, del Campus de la ULP o el de la Villa Deportiva, y en este último multiespacio para el deporte puntano derrotó a Puerto Nuevo 6 a 0, el 30 de abril, por la 7ª fecha de la fase clasificación.

San Luis FC llega a este partido con 5 puntos de ventaja sobre Newell's de Rosario, y a 10 de Sarmiento y Talleres. Juninenses y cordobesas tienen que jugar su partido de la 12ª fecha, que debió enfrentarlas en Junín y se suspendió por la lluvia.

El DT Carlos Casteglione no decidió el once inicial, pero volverá a tener de movida a Florencia Cordero, la talentosa volante tomense que purgó las dos fechas de suspensión. Además, Yanet Leyes seguirá en una posición más adelantada, de extremo por izquierda, donde ya jugó ante All Boys (2-1 en San Luis).

Ante Vélez, en La Punta, Las "Pibas" ganaron 3 a 1 en la primera rueda y esta tarde tendrán la chance de consolidar su liderazgo, cuando restan 10 fechas para sellar el ascenso a la Primera A.