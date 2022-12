Florencia Cordero: "Fuimos campeonas por los ovarios que tiene este equipo"

Cuando jugaba en el barrio con las amigas, o cuando comenzó a tirar sus primeras gambetas en Pringles de La Toma, siempre soñó en jugar en un torneo de AFA, hacer un gol y salir campeona. Todo eso lo cumplió el sábado por la noche. Con su conquista exquisita ante Talleres, Florencia Cordero le dio el título a San Luis FC.

Hizo 22 goles, y de los importantes. Esos tantos que valen más que tres puntos, esos que te hacen ganar partidos claves. Hasta campeonatos. Pero no solo del gol vive Florencia, también hace jugar. Sus gambetas endiabladas son indescifrables para sus rivales, que más de una vez quedan en ridículo al tratar de frenarla cuando la tomense encara al arco.

El partido era historia. El título ya estaba consumado. Flor clavó las rodillas en el piso. Miró el césped y no pudo contener las lágrimas. Muchas imágenes pasaron por su cabeza. Como los picados en el campito del barrio, cuando dos atados de ropa servían de arco.

"Fuimos campeonas por los ovarios que tiene este equipo. Siento una felicidad inmensa, este grupo se lo merece. Trabajó durante todo un año, dejó cosas de lado, sufrimos en el camino pero supimos sacarlo siempre adelante. En este partido se vio reflejado lo que es San Luis FC: luchamos hasta el último momento y pudimos conseguir la victoria, que para nosotras es lo más grande que nos pudo pasar", dijo mientras se secaba las lágrimas y se abrazaba con cada integrante de su familia.

Fuimos muy regulares durante todo el año. Este título es premio al esfuerzo y al sacrificio de un gran grupo. Florencia Cordero

Ese número diez le calza de diez. Tiene una zurda mágica, aunque le pega muy bien con las dos piernas. Tiene la capacidad de gambetear en velocidad, algo poco común en el fútbol de hoy. A Talleres le hizo un lío bárbaro. "Sabíamos que era un rival duro, con jugadoras de muy buen nivel. No jugamos confiadas, lo hicimos de igual a igual, con la diferencia que nosotras estábamos en nuestra cancha, queríamos sacar todo lo nuestro y se nos dio de la mejor forma", aseguró.

Cuando a principios de abril le ganaron 6-1 a Berazategui, comenzó este sueño hermoso de San Luis FC. Creyó siempre que el equipo estaba para grandes cosas, pero había que ir paso a paso, ya que no se sabía mucho de las rivales. "Siempre estuvimos enfocadas en que queríamos hacer un muy buen año. Quedar arriba de todo. Nunca nos imaginamos que íbamos a salir campeonas, pero se nos dio. Ahora, a festejar y a pensar en el año que viene, donde tendremos un lindo desafío en la segunda categoría del fútbol argentino".

A mí me tocó hacer 22 goles, pero atrás hay un equipo. Siempre hubo una gran comunión y ese fue nuestro plus. Florencia Cordero

Vive un presente de novela. El gran momento no le nubla la vista. No se olvida del esfuerzo que hizo para estar en este lugar. Nadie le regaló nada. Y cuando había un obstáculo, lo gambeteaba como cada fin de semana hace con sus adversarias. "Este título no es solo de las jugadoras, es de cada persona que trabajó y colaboró para que lleguemos a esto. Nosotras hicimos nuestro trabajo dentro de la cancha, pero atrás hubo mucha gente importante que hizo lo suyo y que no nos dejó faltar nada", terminó diciendo.

La noche del 10 de diciembre no será una más en la vida de Florencia Cordero. La va a recordar como la noche en que cumplió ese sueño que tuvo cuando era piba. Dicen que a los sueños, para alcanzarlos hay que perseguirlos. Flor los persiguió, los alcanzó, y ahora disfruta.