Córdoba: cedió el piso de un colegio y cinco alumnos cayeron a un pozo séptico

Cinco alumnos del Instituto Jóvenes Argentinos de Córdoba resultaron heridos luego de que el piso del patio cediera y cayeran a un pozo séptico.

El hecho ocurrió el martes pasadas las 14 y generó conmoción en el ámbito escolar ya que, producto del desprendimiento, los estudiantes perdieron sus útiles y elementos personales.

Además, informaron que la escuela estará cerrada este miércoles y el jueves de esta semana para arreglar el pozo y brindar mayor seguridad en el establecimiento.

Uno de los alumnos que resultó herido habló con un medio de comunicación y relató que, antes de que cediera el suelo, habían escuchado un "crujido", pero que nunca pensaron que se trataría de un desprendimiento del piso sino de la rotura de una baldosa.

Segundos después del ruido, los cinco adolescentes cayeron sobre el pozo lleno de líquidos cloacales y uno de ellos tuvo esquince de tobillo mientras que los demás solo algunos golpes.

Este hecho generó que los padres se acercaran al colegio para exigir respuestas y mejores infraestructuras para la institución al denunciar que el lugar "está falto de mantenimiento".

"Lo de hoy podría haber sido más que un accidente. Fue una locura lo que pasó", expresó sorprendida la mamá de uno de los estudiantes.

Ante el desprendimiento del piso, las autoridades de la institución educativa sacaron un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido, a la vez que informaron que la escuela permanecerá cerrada dos días para reparar la rotura y que se volverá a clases el próximo viernes 31 de marzo.

La mamá de otro alumno del colegio contó en diálogo con TN que la institución no llevó a cabo el procedimiento como corresponde: "Nunca anunciaron que esa salida estaba prohibida. En el comunicado las autoridades indicaron que, antes del hecho, habían advertido que no podían salir por ahí, pero que decidieron hacerle caso a otra persona y pasar igual. Siempre es culpa de los chicos".

Además, sostuvo que el lunes por la tarde tuvieron una reunión con la escuela debido a la infraestructura del lugar, pero dijo que la única respuesta que recibieron los padres fue que "no había presupuesto". "Al aula de mi hijo se le está por caer el techo por el agua. Es una escuela privada y debemos tener respuestas eficaces sobre el mantenimiento", expresó la mujer.

"Todos los meses pagamos entre 14 y 15 mil pesos de cuota y no puede ser que no haya solución a estos problemas. De la parte de enseñanza no me puedo quejar porque no hay problemas, pero de la edificación sí", expresó.

