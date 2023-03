Juan Sardi se presenta en San Luis y en la Villa de Merlo

Con el entusiasmo de reencontrarse con amigos y la música como motor, Juan Sardi diseñó una gira que lo lleva por diferentes ciudades de tres provincias en las que sembró amistades. El músico y productor recorrió con su solo set, al que llamó "Entrelazos de canciones", Rincón, Rosario y Santa Fe, y este jueves llega a San Luis para tocar en el Centro Cultural Puente Blanco, en la Sala "Berta Vidal de Battini", a las 20:30, junto a Carlos Braile y Marysol Mediavilla. Las entradas se consiguen a través de Eventbrite a 1.100 pesos. El sábado estará en la Villa de Merlo en Les Artes junto al trovador Pablo Fernández.

Juan concibe a la música como una herramienta de comunicación y la emplea como una prioridad. Es un elemento que abre puertas y caminos creativos que lo llevan a conocer personas y lugares, y así enriquecer su alma. Por eso, armó un proyecto que presentó en el Inamu (Instituto Nacional de la Música) para desarrollar una gira para no solo llevar su música, sino también reconectar con los amigos que cosechó en todos estos años.

“Mi solo set tendrá como protagonista a mi ronroco —que es una especie de charango, pero más grande—, una pedalera y mis composiciones. La idea era poder armar algo que fuera muy sencillo de llevar, que no fuera pesado ni demasiado complejo. Uso sonidos que casi no se relacionan tanto con el charango, sino con sonidos más ambientales y cosas más complejas. También, trabajo con una loopera, con un sampler que hace las veces de una caja de ritmos, pero la única diferencia es que los sonidos en vez de ser emulando de batería son sampleados y se les ubica de manera tal que suenen como un ritmo”, detalló el artista, quien destacó que el ingrediente principal son los invitados, amigos del camino con los que fue armando esta gira.

El artista contó que a Carlos Braile lo conoció por medio de la cantautora Charo Bogarín, con quien toca hace más de 10 años. “Carlos se contactó con ella e hizo un par de fechas como telonero de sus recitales en San Luis. A mí me encanta lo que hace y su personalidad, desde el lugar que encara su música, y por una cosa u otra finalmente me pidió que le produzca 5 canciones que conformaron su último disco 'Mima'. Esa producción la hice en Mar del Plata y una vez que estuvieron los arreglos hechos, Carlos fue a grabar los cuatros y las voces. Desde ahí, además de una relación en torno a la música y lo laboral, se empezó a gestar una amistad”, recordó y aseguró que ese encuentro motivó la idea de hacer una parada por San Luis en esta gira y así continuar desarrollando no solo el crecimiento de la música, sino de esa amistad.

Luego de concluir con la gira de este mes, Juan continuará con un proyecto que lo tiene muy entusiasmado. “Nací en Ushuaia, Tierra del Fuego, y siempre tuve una cuestión de pertenencia bastante fuerte con la isla y sobre todo con los antiguos pobladores de ese lugar. Tienen una cultura que está muy arraigada, pero desaparecieron tan rápidamente que no se sabe tanto de ellos. Lo que estoy haciendo es una obra conceptual de música performática que también va a tener formato de solo set, pero además va a tener baile con proyecciones en videos. La idea es llevarla a distintos festivales en el país y también a Europa. Es un trabajo muy fino que espero presentar en diciembre”, aseguró.

Reencuentro

Juan Sardi junto a Carlos Braile y Marysol Mediavilla

DÍA: Jueves

HORA: 20:30

Lugar: Centro Cultural Puente Blanco

ENTRADA: 1.100 pesos