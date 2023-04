Mina Los Cóndores: advierten que es un riesgo para los turistas

Distintas áreas del gobierno provincial realizaron inspecciones en el predio de la Mina Los Cóndores, un emprendimiento del que se extrajo wolframio y que actualmente es explotado de forma turística. Detectaron múltiples falencias y que no se cumplen con las normas legales, lo que pone en riesgo la vida de los visitantes. A los encargados del inmueble les levantaron un acta donde se detallan todas las irregularidades. Ahora el Ejecutivo analiza dos posibilidades: exigir la regularización y que cumplan con los requisitos que impone la ley o que se proceda al desalojo.

Se pudo constatar en la visita al predio, ubicado a pocos kilómetros de Concarán, que a pesar de que se cobra entrada se presta un servicio de forma irregular, sin las habilitaciones correspondientes y guías, servicios de urgencias médicas y seguros de ningún tipo. Los controles fueron realizados por el Área de Fiscalización de la Secretaría de Turismo, la Policía Minera de la Dirección Provincial de Minería y la Policía Rural, en presencia de un escribano.

Indicaron que la inspección de la mina, que dejó de funcionar en 1985, se realizó a fin de verificar el estado de las superficies externas, espacios subterráneos, estado del campamento abandonado, edificaciones y caminos internos, además del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Turismo Activo N° IX-1065-2021.

A partir de la fiscalización se determinó que no cuentan con ningún tipo de título ni autorización de los titulares del inmueble para realizar las actividades ofrecidas. No hay guías habilitados, servicios de urgencias médicas, señalética, baños públicos, servicios básicos en general, información turística acorde, y cascos, botas y linternas homologados y certificados por el Colegio de Ingenieros y Seguridad e Higiene.

El jefe de Área de Fiscalización de la Secretaría de Turismo, Pablo Cufré, precisó que "es una familia que está a cargo de la explotación del lugar. No tienen documentación que los avale para trabajar, no tienen ningún tipo de seguro, no se manejan con guías y cobran una entrada a ojo. El valor es según el auto en que llegan los turistas y no les entregan ningún tipo de comprobante".

Además, afirmó que las condiciones de infraestructura son muy precarias. Hay un solo baño y no hay electricidad ni agua corriente, falencias que incumplen lo establecido por la ley. "Cuando llegan los turistas, les dan unas botas, cascos y linternas para recorrer la mina, que tiene lugares que están en peligro de derrumbe. Además, los materiales que les brindan a los visitantes no tienen un informe técnico que indique que cumplen con los requisitos", detalló.

Las estructuras se encuentran en muy malas condiciones. Las edificaciones por su antigüedad y grado de abandono presentan un peligro permanente de derrumbe (techos y paredes), poniendo en riesgo la vida de visitantes y personal del lugar. La maquinaria en desuso abandonada entre la maleza propicia la presencia de animales salvajes

En el nivel cero de la mina, donde se desarrolla la actividad turística, la galería de ingreso posee una altura de 1,80 metros por 2,50 metros de ancho, con un nivel de agua de treinta centímetros producto de las filtraciones provenientes del exterior de la mina. Aseguraron que el camino de ingreso presenta un mantenimiento nulo, en tanto que los caminos internos no son aptos para transitarlos.

"Ahora se está avanzando en los procedimientos de notificaciones de acuerdo a lo que establece la ley y se estudiará si se va a pedir que regularicen la situación para seguir trabajando o que dejen de prestar ese servicio y se retiren del lugar por las condiciones en las que se encuentra. Están prestando un servicio turístico totalmente irregular, en un lugar que es importante para la provincia y la zona, que tiene un atractivo interesante y con historia, pero no se puede hacer en esta situación riesgosa", resaltó.

Señalaron que la gente encargada de la explotación turística del predio no es la propietaria de la mina ni tampoco de los inmuebles, por eso no pueden exhibir documentación. "La mina pertenece a la provincia y el terreno tiene dueños que están en una situación compleja de sucesión", manifestó.

