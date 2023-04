Un chico señalado por abusos en su escuela volverá a clases

Hace un mes salió a la luz una denuncia por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en el Instituto San Luis Gonzaga. El chico investigado es un alumno de 15 años que asiste al nivel secundario y la presunta víctima es un niño de tercer grado. Consultado por El Diario, el abogado Esteban Bustos, quien representa a la madre denunciante, aseguró que el lunes a la noche los padres del establecimiento recibieron un comunicado de parte del instituto que les informó que a partir del martes 11 de abril la dirección del nivel primario y secundario quedó a cargo de la licenciada María Luz Luna y que la directora anterior fue apartada. Por otra parte, comentó que la Justicia determinó que el adolescente denunciado vuelva a clases presenciales para que no se vulneren sus derechos, dado que desde que estalló el escándalo recibía clases de manera virtual.

Este jueves, el centro educativo emitió un comunicado dirigido a los padres de los alumnos de tercer grado. En el texto volvió a recordar las medidas implementadas el 21 de marzo, como la disposición de que alumnos de los diferentes niveles ingresen y egresen por los distintas puertas, clasificación de recreos por niveles, baños diferenciados por niveles y sectores, que los docentes de turno realizarán tareas de cuidado durante los recreos del nivel primario y preceptores durante los del secundario, y que no se les permitirá a los alumnos salir de las aulas durante el horario de clases y, en caso de ser necesario, serán acompañados por un adulto.

Tras ello, comunicó que a partir del próximo lunes el aula de tercer grado será en el SUM, ubicado en el ingreso por Ayacucho; se les indicará a los niños que en el horario de recreo podrán ir al baño y a cargar sus botellas con agua para evitar salir durante la hora de clase, agregó. También refirió que los sanitarios que usará ese curso serán los que están a la derecha de su aula, en la misma galería.

Para el horario de salida estableció que “los alumnos permanecerán en el aula y que cuando los busquen sus tutores serán retirados del aula por la docente de turno”. “Estas medidas nos van ayudar a mantener el orden, y garantizar el cuidado, seguimiento y acompañamiento de nuestros estudiantes. El Instituto San Luis Gonzaga debe garantizar el derecho a la educación de todos sus alumnos”, cerró el escrito.

Bustos comentó que ayer la madre de la presunta víctima mantuvo una reunión en el colegio donde le informaron que la directora anterior “fue apartada tras lo ocurrido”, en referencia a la denuncia. “El martes salió un decreto que establece que el chico debe volver a la institución porque no puede ser privado de la educación, que es un derecho que a él lo asiste. Por otra parte, lo que dice es que en consecuencia la institución escolar deberá garantizar la seguridad de los implicados en el tema educándolos y debiendo arbitrarse los medios para evitar el contacto entre ellos. Es decir que no se pueden cruzar dentro de la institución o compartir un mismo ambiente. Dice: el Instituto Privado San Luis Gonzaga deberá establecer medidas inmediatas preventivas de cuidado. El chico ha retomado la actividad escolar de manera presencial, se nos ha hecho saber que no puede ser prohibido del derecho a la educación. Este retorno a la modalidad presencial implicó un montón de medidas judiciales tendientes a garantizar la seguridad y todo lo que implica el hecho de que él vuelva a la institución. Nosotros no estamos en contra de eso ni nada por el estilo, pero queremos resguardarnos desde todos lados en cuanto a la seguridad de cada uno”, expresó.

Por último, el letrado mencionó que aguardan los resultados de las entrevistas realizadas en Cámara Gesell a la presunta víctima y al presunto abusador, e indicó que al mismo tiempo continúan tomando declaraciones testimoniales.

Este medio intentó hablar con los directivos del establecimiento, pero respondieron que no harán declaraciones.