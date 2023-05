Maltrato infantil: la mayoría de denuncias son por abuso

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, quien murió el 26 de noviembre de 2021 cuando tenía 5 años, finalizó poco más de un año después, con duras condenas para la madre del niño y para su pareja. El hecho conmocionó al país al punto que en el Congreso se impulsó y se aprobó la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como Ley Lucio. El caso puso el foco en el abuso sexual y la violencia de quienes son víctimas niñas, niños y adolescentes, y las estrategias deficientes para detectarlo en el país.

La psicóloga Cynthya Teran (MP 0723) actualmente trabaja en el Centro de Atención a Víctimas de Delito que está ubicado en la Casa de los Derechos Humanos en calle Belgrano 840. Allí, existe un equipo interdisciplinario que recibe a las infancias y adolescentes que vivieron una situación de violencia y abuso sexual.

La licenciada explicó que el equipo del CAVD acompaña con distintas perspectivas a las víctimas. Desde el lugar, se aborda la asistencia inmediata y contención de manera interdisciplinaria e integral desde el área psicológica, legal y social a personas que han sufrido una situación de delito.

El trabajo para con las víctimas de delito es fundamental que sea en conjunto con los referentes familiares (Cynthya Teran, psicóloga)

"En un 90 por ciento de los casos que se reciben, ya sea de manera espontánea, judicializada o a través de la Red Interministerial, son delitos contra la integridad sexual ya sea de niños, niñas, adolescentes o mujeres adultas", agregó.

Teran explicó que "desde el equipo de atención psicológica en un primer momento trabajamos desde la contención de manera individual, con una totalidad de cuatro sesiones o más, en caso de considerarlo pertinente. Luego, derivamos a un espacio de contención grupal, que se divide en primeras infancias, infancias, adolescentes, adultas o referentes familiares de personas que han sufrido delito".

En dichos grupos, coordinados por el equipo interdisciplinario, se trabaja desde la prevención, contención y apoyo a las situaciones de maltrato y abuso, como así también de las diferentes problemáticas actuales que atraviesan las personas en cada etapa evolutiva, como por ejemplo el bullying, trastornos de la conducta alimentaria, noviazgos violentos y adicciones, entre otros. "También se piensa en el cuidado de la salud de manera integral, física, mental y emocional con actividades lúdicas, artísticas y de expresión corporal", expresó la licenciada.

En San Luis, la mayor parte de la demanda que se recibe dentro del CAVD son casos de abuso sexual infanto-juvenil. Actualmente se registran por día un promedio de tres admisiones, que serían los nuevos casos que ingresan a la institución.

"Es una cifra alarmante, pero entendemos que gracias a la educación sexual integral, el develamiento de estos abusos (que en el 85% de los casos son intrafamiliares) se está pudiendo hacer en escuelas o con personas de confianza y en un menor tiempo de perpetuarse la situación abusiva, situación que antes de la ESI no pasaba. Sabemos que las víctimas de abuso cuentan lo que han sufrido no cuando quieren, sino cuando pueden, por eso es fundamental contar con un espacio de respeto, escucha y empatía, como también con profesionales formados en la temática de abuso sexual con perspectiva de género", opinó Cynthya.

En el CAVD se recibieron en los últimos meses casos de infancias y adolescencias que ejercen en otro niño, niña o adolescente, conductas abusivas o de maltrato. Al abordarse desde el espacio terapéutico, los profesionales pueden ver que ellos mismos también han sufrido en algún momento abuso.

"Por eso es importante la forma en que abordamos estas situaciones. Poder hablar de conductas abusivas y no de abuso cuando esto sucede, por ejemplo, en dos niños de edades similares posibilita no etiquetar de abusador a un niño que también por lo general está siendo abusado o ha sufrido abuso en algún momento de su vida", explicó la especialista.

Cynthya agregó que el trabajo para con las víctimas de delito es fundamental que sea en conjunto con los referentes familiares, para que sea positivo y tenga una mayor adherencia al tratamiento. Muchas veces en el relato de las madres de niñas que han sufrido abuso cuentan que ellas de niñas también sufrieron lo mismo, pero que nunca se lo dijeron a nadie. "El poder sanar, reparar y poner en palabras estas situaciones traumáticas ayuda a toda la familia y el pronóstico es más favorable, en cuanto a tener una mejor calidad de vida y el cuidado de la salud mental".

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires informó que más de la mitad de los padres o tutores que ejercieron violencia hacia sus hijos padecieron maltrato en su niñez. El organismo precisó que el 57% de los participantes que ejercieron violencia hacia sus hijos o niños a cargo y que concurren a su taller de "Vínculos saludables y crianza responsable" padecieron maltrato en su niñez, según relataron.

La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes realizada en 2019-2020 por Unicef Argentina reveló que el 59% de chicas y chicos de entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42 por ciento recibió castigo físico que incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos, y el 51,7 por ciento recibió agresión psicológica como gritos, amenazas y humillaciones.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación cuenta con el Programa “Las Víctimas contra las Violencias”, creado en 2006, que brinda atención a las víctimas de abuso o malos tratos, así como a víctimas de explotación y prostitución infantil.

Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron, bajo ese programa, 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas en consultas por violencia sexual. De ese total, un 77 por ciento eran niñas y el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se concentró en el rango etario de 12 a 17 años.

Además, el 36,2 por ciento de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar, y el 3,4 por ciento, en la vivienda de un familiar. De los agresores, el 56,5 por ciento eran familiares y 17,7 por ciento, conocidos no familiares.

El programa también atendió, en ese período, a 6.770 víctimas niñas, niños y adolescentes por violencia familiar, de las cuales el 51 por ciento eran niñas. Del total de las víctimas, el 65,3 por ciento dijo haber sufrido violencia psicológica y el 31,1 por ciento, violencia física y psicológica.

"Trabajar desde la prevención del abuso sexual desde los primeros años de vida es prioritario. Poniendo en palabras que nadie puede tocarles el cuerpo, hablar de las partes íntimas, hablar de que existen secretos malos que no hay que guardar y no obligar a niños/as a estar con alguien que no quiere estar o dar besos ni abrazos es un trabajo que hay que realizar a diario y desde las familias, escuelas, medios de comunicación e instituciones que aborden esta temática", expresó la psicóloga.