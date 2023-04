Los súper y los comercios no abrirán este lunes al público

Este lunes se conmemora el Día Internacional del Trabajador, como cada 1° de mayo, y la mayoría de los puntanos buscarán aprovechar el finde XL. El presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Emmanuel López, señaló que el lunes los comercios en la capital permanecerán cerrados. El martes 2 trabajarán normalmente y el miércoles 3, Día del Cristo de la Quebrada, la mayoría lo hará durante la mañana.

“Cada uno tiene la potestad y la decisión de abrir sus puertas, pero, con respecto al lunes, prácticamente no va a haber movimiento en cuanto a lo comercial. No hay novedades de que haya comercios que vayan a abrir. Con respecto al martes, la mayoría de los locales van a trabajar. En algunos casos muy puntuales han optado por no abrir, mientras que para el miércoles algunos abrirán sus puertas medio día, por el poco movimiento que genera la festividad en la Villa de la Quebrada”, explicó López.

Los supermercados no abrirán el lunes. El domingo, algunas cadenas, como Aiello, lo harán de corrido desde las 8:30 y hasta las 21:30. El martes y miércoles, este tipo de locales trabajarán normalmente.

El Hospital Central “Ramón Carrillo” emitió un comunicado sobre cómo será la atención durante el fin de semana largo. Lunes, el martes y el miércoles solo permanecerán en servicio las áreas de Urgencias y Emergencias.

La Municipalidad de San Luis difundió el horario de los cementerios municipales Del Rosario y San José: hoy, martes y miércoles de 9 a 12, y el lunes permanecerá cerrado, pero con guardia para servicios fúnebres.

El Mercado Municipal también permanecerá cerrado el feriado del 1° de mayo, mientras que el martes y el miércoles será con atención normal, de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a 20:30.

Transpuntano brindará el lunes su servicio con la frecuencia de un día feriado. Señalaron que el martes y el miércoles recorrerán la ciudad "al 75% de horarios y frecuencia de día hábil".

En la Comuna indicaron que el 1° de mayo la recolección de residuos en la capital solo será "en contenedores del centro, sin servicio manual”.

Serba tendrá cuadrilla de emergencia. Las operaciones vinculadas al agua funcionarán de 8 a 20 y de cloacas, de 9 a 3 de la mañana. Mientras que para el alumbrado, las cuadrillas atenderán urgencias de 7 a 1 de la madrugada.

Los servicios de barrido y limpieza no funcionarán este lunes. El martes 2 y el miércoles 3 lo harán de 7 a 13 y de 16 a 22.

El Call Center municipal mantiene su atención las 24 horas a través de todas sus vías de contacto: el 147, el chat de Sigem y de WhatsApp, y al número 2664 466677.

El intendente, Sergio Tamayo, declaró asueto el martes para la Administración Pública Municipal. “La medida se realiza en virtud de la celebración de las festividades religiosas de Nuestro Señor de Renca y Nuestro Señor de la Quebrada”, especificaron.