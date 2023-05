Cestoball: 3 mercedinos estarán en el Mundial

Los hermanos Tomás y Santiago Frontera y Valeria Gaccio serán parte desde este domingo de un capítulo sumamente importante en la historia del cestoball. Los 3 jugarán junto al seleccionado argentino de mayores la primera Copa del Mundo de la disciplina, con sede en la poblada ciudad de Bangalore (más de 4 millones de habitantes), en India.

Creado en nuestro país a principios del siglo pasado por el profesor de Educación Física Enrique Romero Best, el cestoball desarrollará su primera versión del Mundial con Argentina como protagonista y máxima candidata a ganar el título, tanto en la rama femenina como en la masculina.

"Estoy feliz de representar al país. Cuando me convocaron no me lo esperaba, porque hay buenos jugadores y era difícil. Pero bueno, es muy merecido para los 3 que nos tocó estar", dijo Tomás, jugador de EDIP de Villa Mercedes.

Santiago, compañero de equipo en la "Albiceleste" como en EDIP, señaló: "Estoy contento. Es el primer Mundial en algo más de 100 años de historia, así que es inédito e importante para el deporte. Además, me toca compartir esta experiencia con mi hermano, por lo que la felicidad es doble”.

Al igual que Tomás y Santiago, Valeria también dejó reflejada su alegría: "Aún no tomo dimensión de lo que voy a ser parte. Siempre se habló del Mundial, pero por una cosa u otra nunca se hacía. Ahora sí se hace y para mí es un orgullo tremendo poder estar".

Tanto Tomás y Santiago como Valeria debieron sortear un camino largo y difícil para quedar en la lista del seleccionado nacional.

En el caso de los varones, el proceso comenzó el pasado año con concentraciones en Buenos Aires y Tucumán; las mujeres, también con un 2022 movido, visitaron Villa Mercedes y Buenos Aires.

"Tenemos buen equipo. En este último tiempo creció mucho el cestoball masculino y el nivel es parejo", aseveró Santiago sobre la evolución de una rama que buscará alcanzar la primera estrella.

Justamente, consagrarse campeón en suelo indio y dejar al país en lo más alto del cestoball mundial es el sueño de los jugadores y jugadoras de la Selección "albiceleste", quienes saben que todas las miradas estarán puestas en ellos.

"Estamos con la expectativa de salir campeones. Tenemos un lindo grupo y muchas posibilidades de conseguirlo", expresó Tomás.

Valeria, jugadora de Alianza Sportivo Libertad de Villa Mercedes, nacida en La Pampa pero radicada hace varios años en la provincia, coincidió. "El objetivo es ser campeonas. Dar lo mejor y que el cestoball se haga visible en otras partes del mundo".

El campeonato se extenderá hasta el jueves 25 de mayo y contará, además de Argentina, con las participaciones de India, Francia, Sri Lanka, Bután, Bangladesh, Nepal, Kenia y Zimbabue.

