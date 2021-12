Isaías Barbeito, el villamercedino ternado para los Olimpia

Luego de haber estado cuatro años afuera de los deportes galardonados, el cestoball volverá a ser parte el próximo 14 de diciembre de la tradicional entrega de los Premios Olimpia, con la particularidad de que habrá un villamercedino entre los tres nominados. Se trata de Isaías Barbeito, jugador de Sociedad Recreativa Hijitus y del seleccionado argentino masculino, que puede convertirse en el primer hombre en ganar la terna en la disciplina.

"Recibí la noticia hace una semana. Me llamó Juan Payllalef (periodista especializado de cestoball) para avisarme informalmente y después otro periodista de Buenos Aires. La verdad es que no lo podía creer; cuando hablé con Juan dije que no iba a contarlo hasta que saliera el comunicado oficial; y hasta que no llegue al evento no lo voy a seguir creyendo. Todavía no caigo", comentó.

Isaías, de 27 años, es licenciado en Educación Física. Desde chico le apasionan los deportes. Jugó al básquet hasta los 19 años y luego pasó al cestoball, haciendo sus primeros pasos en Sociedad Recreativa Hijitus. "Cuando le dije a mi equipo que no iba a jugar más al básquet me querían matar, y del lado del cestoball mucha gente me apoyó y me hizo crecer rápido. Las jugadoras de primera división me enseñaron técnicas, pasos y lanzamientos", recordó entre risas.

"El cestoball masculino es muy competitivo, muy fuerte, con mucho roce. Nuestra ciudad dentro de la provincia y el país es de las más cestoboleras. Nosotros tenemos 5 o 6 equipos en el torneo local y nuestro nivel de competencia al salir de la provincia es elevado. Otras provincias tienen a un solo campeón todos los años, que ganan de forma fácil. Hay provincias que tienen un solo equipo por ciudad y para competir tienen que hacer muchos viajes", agregó Isaías, respecto al juego en la rama masculina y el nivel que tienen los equipos en la Liga Provincial.

El villamercedino, quien también participa en pruebas de crossfit, es actualmente capitán del seleccionado provincial y argentino. En 2018, representando a San Luis, fue subcampeón en el Campeonato Argentino. Y al año siguiente, en Tucumán, se tomó revancha junto al equipo y se consagró campeón al vencer en la final a Capital Federal, por 114 a 94.

Laura Antas ganó el Olimpia en 2015, la última vez que hubo una terna de cestoball.

Barbeito, ansioso por ir a la gala que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos a los mejores deportistas argentinos del año, afirmó que disfrutará al máximo la celebración en el hotel Pilar de Buenos Aires al lado de los otros atletas. "Al menos una selfie iré a robar, esperemos que accedan. Yo calculo que ellos están acostumbrados a que por ahí los deportistas amateurs les pidan fotos. Es la idea, vamos a esperar", manifestó.

En cuanto a las compañeras de terna —Stefy Güezo y María Cecilia Labaké, ambas de Buenos Aires— y el sueño de ganar, Isaías manifestó: "Son excelentes jugadoras. Unas bestias las dos, así que va a estar difícil. Creo que el premio va a ser para alguna de ellas, porque llevan muchísimo tiempo en esto y quizás, en ese sentido, se lo merecen un poco más", cerró.