Investigan el robo a dos casas de un barrio privado

Los policías de la Comisaría 31ª, que tienen jurisdicción sobre la zona sureste de Villa Mercedes, están tras los rastros de el o los delincuentes que este sábado entraron a dos viviendas del barrio privado Club de Campo Los Caldenes.

Los ladrones no perdieron el tiempo ni siquiera con objetos que pudieran parecer valiosos porque fueron a buscar una sola cosa: dinero en efectivo. De acuerdo a las denuncias, a una familia le llevaron unos 200 mil pesos y a otra le sustrajeron, entre otros objetos, una caja fuerte con 500 dólares. La familia a la que le robaron el dinero estadounidense es la de Wanda Barrientos, la candidata a viceintendenta de Villa Mercedes de la Lista 120, Unión por San Luis.

Los efectivos, quienes trabajan junto a sus pares del Departamento de Investigaciones (DDI), calculan que los robos fueron entre la tarde y la noche del sábado, en el lapso en que ninguno de los damnificados estaban en sus domicilios.

El primero en descubrir que habían entrado a su domicilio fue Casale, dueño de una estación de servicio ubicada a las afueras de la ciudad. El hombre llegó a su casa alrededor de las 22.

Según vio y luego fue constatado por la Policía, los ladrones no violentaron ninguna abertura para ingresar. Algunas de las habitaciones estaban revueltas, pero no había desorden de consideración. De hecho en la vivienda había "computadoras, cámaras fotográficas importadas de valor, pero no se llevaron nada de eso", comentó una fuente. El único faltante que notó Casale fueron los 200 mil pesos y una chequera.

Una hora y media después, poco antes de la medianoche, Barrientos y su esposo regresaron a su casa. Ni las ventanas ni las puertas del domicilio estaban forzadas.

De allí se llevaron una caja fuerte que estaba a simple vista en un placard. Tenía 500 dólares y "relojes que no eran de un valor extremo".

En esa vivienda, los investigadores encontraron una barreta de tamaño chico que pudo ser llevada por los ladrones, pero que finalmente no utilizaron.

Redacción/MGE