Nací por mi madre, moriré por el pop

Según la Real Academia Española, el pop es un “estilo musical de origen angloamericano nacido al final de los años cincuenta del siglo XX, caracterizado por la creación de canciones de ritmo marcado acompañadas de instrumentos eléctricos y batería, y que busca lograr una gran difusión comercial”. Si bien los inicios del género y los instrumentos más utilizados en él pueden ser cuestionados, hay algo innegable en la definición de la RAE. Su carácter comercial es el que diferencia al pop de cualquier otro género musical. El problema es que frente a otros ritmos, el pop parece inferior: no busca innovar en sonidos ni ser diferente al montón, sus letras son vacías de significado y no reflexiona sobre su contexto socio-cultural, como lo hacen el rock o el trap.

En 1984 Madonna le cuenta al mundo lo bien que se siente teniendo relaciones sexuales. “Like a virgin” marcó un antes y después en las representaciones sobre el placer femenino: se siente fuerte, completa, nueva. El miedo, mientras tanto, desaparece lentamente. En el mismo álbum, “Material girl” enseña su descontento frente a una cultura en la que la mujer no recibe el crédito que merece. Los chicos la besan, la abrazan y bailan con ella, pero si ella no se siente feliz, los deja. Una joven de 26 años, actualmente reconocida como la reina del pop, se enfrentó a una sociedad mucho más patriarcal que la de hoy y le dijo cómo las mujeres querían ser tratadas. Lo hizo desde las melodías hechas con instrumentos comunes y los estribillos repetitivos y fue ella, junto a otras cantantes de la época como Cyndi Lauper, quienes ubicaron la temática feminista en la agenda del pop.

Sin embargo, más de 20 años después de los comienzos de Madonna, diferentes artistas del género como Taylor Swift, Rihanna, Dua Lipa y Miley Cyrus son criticadas por hablar del feminismo por pura moda e interés comercial; pero lo cierto es que gran parte de ellas dialogan sobre el rol de la mujer desde el comienzo de sus trayectorias.

Dua Lipa se posicionó en el centro del pop con “New Rules”, una canción con más de mil ochocientos millones de reproducciones en Spotify donde establece una serie de reglas acerca de cómo salir de una relación donde no la aman. En una edición especial de su segundo álbum llamado "Future Nostalgia: The Moonlight Edition", la cantante londinense apostó por “Boys will be boys”. En la canción refleja la naturaleza con la que las mujeres actuamos frente a los peligros a los que nos somete la sociedad patriarcal: caminar de vuelta a casa solo cuando es de día, poner las llaves entre los dedos de la mano cuando vamos solas, escuchar a varones hablarnos sobre cómo deberíamos actuar y reírnos frente a situaciones que nos asustan para apaciguar el miedo.

Pero el mismo disco también relata, como ya lo había hecho la reina del pop, los placeres sexuales de las mujeres ("Pretty please"), los vínculos sexo-afectivos ("Good in bed") y el lado positivo de empezar de nuevo luego de una ruptura ("Dont’t start now"), entre otras temáticas. En este caso, el género evidencia cómo sentimos las mujeres y critica el orden social establecido en el que los hombres cuentan con diversos privilegios.

Por otro lado, en la esfera nacional Lali Espósito lanzó su álbum homónimo hace dos meses, y si bien todo el disco tiene sesgos feministas con sencillos como “N5”, “Disciplina” y “MOTIVEISHON”, la última canción de la lista, denominada “Sola”, habla de la importancia de llevarse bien con una misma, porque al fin y al cabo, somos la única compañía que tendremos hasta el final.

El pop es comercial, es un hecho. Pero también es generador de significaciones relacionadas a la realidad en la que se escucha. Si el género y las cantantes triunfan es porque hay una audiencia que lo oye y se ve referenciada en ella. Las artistas logran reflejar los diferentes feminismos del mundo, y nos guste o no, el pop es feminista y llegó para quedarse en nuestro imaginario colectivo.