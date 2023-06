¿Qué hacemos? los espectáculos que no te podés perder esta semana

DESTACADOS

JUEVES

La primera rueda

Proyecto Fama, el concurso de talentos organizado por casino Tropicana, sigue su desarrollo con más cantantes, bailarines, humoristas y todo lo que las artes permitan. Cerca de terminar la primera rueda, el certamen tiene fecha asegurada a las 21.

Inestabilidad emocional

Con el miedo como eje, el exitoso grupo “Los Suttotos” llega al Festival Internacional de la Palabra en Escena para mostrar su obra “Inestable”. El premiado dúo de Buenos Aires tiene funciones a las 10:45 y a las 15:45.

OTRAS OPCIONES

MIÉRCOLES

Un manyín suelto

Cuando no está con “Los Manyines de Cuyo”, sus amigos, Manu Yllanes se pone el traje de “Curandero” y hace canciones profundas y divertidas con flauta y guitarra. En ese rol, se presentará en All Right a partir de las 22.

JUEVES

Un vergel

Consolidados como una de las bandas prometedoras de la provincia, por la experiencia de sus integrantes y por la calidad de la propuesta, “Jardín Trío” vuelve con su poderosa instrumentación a All Right.

La segunda de Loli

Con Pedro Rossi en la guitarra, la cantante Loli Molina sigue “Andando y cantando” por la provincia. La despedida será en un lugar que ya conoce: La casa del poeta, en Merlo, donde actuará a partir de las 21.

VIERNES

Más palabras, más escenas

Uno de los grandes exponentes del clown en Argentina es Marcelo Katz, quien mostrará en el auditorio “Mauricio Lopez” su aclamado espectáculo “Gaspet” como parte del Festival Internacional de la Palabra en Escena. A partir de las 21, con anticipadas a 1.500 pesos.

El día de la madre

El casino Tropicana de Merlo sigue en su afán de tener opciones de diversión para los puntanos. En ese sentido, programó un show de Marisol, la exintegrante del dúo “Sol y Fe”, quien en su carrera solista extiende el éxito del grupo.

Locales en Mercedes

El último fin de semana del Festival Mecha en Villa Mercedes empieza con una obra local. “Alfaguarra”, del grupo “La Oveja Negra” estará en el escenario de Portal 271 a partir de las 22.

Folclore en la ciudad

Por alguna razón, las presentaciones de “Algarroba.com” en el centro de la ciudad no son tan frecuentes. Por eso, el show que dará la banda folclórica en All Right, de la avenida Illia, es toda una rareza que debería ser aceptada como tal por el público.

El placard ajeno

El nuevo espectáculo que presenta “No va más”, una banda que siempre está en la grilla de All right es un tributo a “Divididos” que mostrará las canciones más fuertes de la aplanadora del rock. A las 21 en el bar de la Illía.

El corazón que late

“Bicho caminante”, la agrupación de la fundación “Latidos” de Carpintería que reúne a músicos especiales se presenta a las 19 en La casa del poeta. Una cita con la buena música.

SÁBADO

Al cuadrado

De San Juan, la obra “Cubo” -ganadora de la Fiesta Provincial en su provincia- tiene su presentación en el festival de teatro “Mecha”, que se realiza en Villa Mercedes. La función será a las 21 en Portal 271.

La canción es la frontera

Charly y Mabel Guzmán parecen tener el secreto del público en Villa Mercedes. Donde tocan, tienen a sus espectadores al lado, a modo de acompañamiento. En esta ocasión será en “Mandala”, el pub de Tucumán 1168.

Folclore total

“Algarroba.com”, “Los quara”, Nahuel Romero, “El salta” y otros folcloristas reconocidos son parte de la peña “La andariega” que se realizará en el club Casino de Merlo a partir de las 21, con anticipadas a 1.500 pesos.

El viento cantor

La peña de los chorrilleros tendrá a “Las voces del Chorrillero” como uno de los animadores de una grilla de gran nivel que incluye a Isabel Alizegui, “Savia nuestra”, “Oyarzábal-Mansilla”, “Hasta el alba” y más. En “Lo de Peky”, en Potrero de los Funes.

Una chance de verla

La ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro tiene la oportunidad de hacer una nueva función ante su gente, ahora como parte del festival “Mecha”. “Inciso calva” subirá a partir de las 22 en “La oveja negra”, de Villa Mercedes.

Local en el Boliche

Reconocido en su Villa Mercedes natal junto a toda su familia, Walter Sapino tiene lista una noche folclórica musicalizada por cuatro grandes guitarristas en el Boliche Don Miranda, de Villa Mercedes.

DOMINGO

Premios y adiós

La función despedida de la galardonada “Cubo”, la obra sanjuanuina del grupo “Ser o no ser clown” será en la sala del Portal 271, a partir de las 20. Planazo para un domingo fresco.

La visita del mes

En el comienzo del fin de semana largo, Carlos “El Negro” Aguirre, exquisito músico litoraleño, presenta sus canciones en La casa del poeta, a partir de las 20. Las entradas en la puerta cuestan 250 pesos.

No te peines en la cama

Antes del feriado, Roxana Cruceño repite un espectáculo que le dio mucho en las primeras fechas: un homenaje a “Los enanitos verdes” que en el escenario de All rigth tiene sabor a respeto. A partir de las 21, con entrada gratis.

LUNES

Títeres en el final

Los chicos también tienen su espacio en el festival “Mecha” de Villa Mercedes. Los títeres de “La tía Tomasa”, de Mendoza, traen la obra “Florena y el pirata diente de lata”, que se verá a las 17 en la sala de “La oveja negra”.

“¿Qué es una murga, mamá?”

Luego de su éxito en la visita del año pasado, la murga mendocina estilo uruguayo “La buena moza” vuelve a la provincia y presenta su espectáculo “Dementes”, en un feriado especial que tiene a las locales de “Enjambre” a cargo de la apertura. A las 21 en la sala Hugo del Carril.