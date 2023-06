Laura Juárez ganó la convocatoria "Historias breves" del Incaa

Renunciar a su trabajo en el Poder Judicial parecía como tirarse a la pileta y encontrar poca agua en el fondo para María Laura Juárez, que ejercía su profesión de abogada, pero el corazón le dio el pálpito indicado y la llevó a dedicarse a su pasión más grande: el cine.

Como todo cambio brusco, hubo algunos imprevistos, pero la joven puntana sabía que el camino comenzaría a allanarse de a poco. Así puso su cabeza en orden y comenzó a indagar en diversas convocatorias para compartir su talento y encontrar la suerte.

Así fue. A finales del año pasado se enteró que el Incaa abrió las inscripciones para el concurso "Historias breves" y no lo dudó. Encontró entre sus archivos uno de sus proyectos más queridos, "Zona gris", con el que había participado en un certamen local, pero no había quedado seleccionado.

Lo observó, lo corrigió y lo amplió. Luego de armar un plan en paralelo sobre el financiamiento del proyecto, lo envió y meses después se enteró que fue elegido junto con otros libretos del país.

Su alegría se potenció como su certeza de que si las cosas se hacen con el corazón, se le pone la fe y las ganas que requiere, todo comienza a dar frutos.

24

proyectos fueron seleccionados en el concurso del Incaa, entre ellos el de Laura Juárez.

"Como no tengo mucho tiempo para ponerme a escribir entonces me mueven las convocatorias. Cuando veo una que me interesa, me pongo de cabeza a escribir y dejo que fluya la historia. Intento y pruebo. Es la primera vez que presento una para el Incaa y me siento muy contenta porque es una experiencia nueva y a nivel nacional", expresó la realizadora audiovisual, que también cumplirá el rol de guionista, productora y directora dentro del cortometraje.

"Zona gris" cuenta la historia de Lorena, una mujer que, tras el inicio de la pandemia, debe aislarse en un hotel de San Luis cumpliendo con un estricto protocolo epidemiológico durante 15 días. En ese encierro forzado, la soledad, el miedo y la incertidumbre se cruzan con un libro de ciencia ficción que la acompaña y propician un viaje introspectivo donde la protagonista se cuestiona qué hacer cuando la realidad supera la ficción.

"Es realista porque se acomoda a la temporalidad. Está situada en marzo de 2020 y mi objetivo es retratar ese momento donde a todos nos cambió la realidad. Busco hacer un revisionismo porque siento que pasamos por situaciones graciosas o tristes, pero memorables. Cada persona tiene una historia que contar y el corto une todas las emociones contradictorias que tuvimos en esa época", explicó.

Laura contactó a la artista Daira Antonietti para que la ayude con la ilustración de la portada del corto.

Ahora solo resta esperar. La cineasta contó que ya firmó el contrato y está a disposición de las directivas del Incaa y que prevé que las grabaciones comiencen en agosto y luego estrenar el proyecto en la próxima edición del Festival de Cine de Mar del Plata.

"La idea es filmarlo entre San Luis y La Punta, con la totalidad del equipo de trabajo conformado por puntanos. Es una muy buena oportunidad para hacer un producto de calidad", concluyó Laura, quien actualmente estudia la carrera de Cine en la ULP.

Redacción / NTV