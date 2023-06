Agostina Muñoz: "Estoy lista para acompañar como concejala al ‘Gato’ Fernández"

Agostina es una persona, una mujer, artista, laburadora, empoderada. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Profesionalmente tengo tres trabajos. Desde que empezó a hablarse de las elecciones tuve seis propuestas, pero yo había dado mi palabra a Compromiso x San Luis”, expresó la candidata a concejala titular en cuarto término por el sublema Compromiso x San Luis, Agostina Muñoz.

Nacida en una familia humilde y trabajadora, a medida que fue creciendo fue forjando su futuro, sobreponiéndose a acontecimientos adversos, adaptándose y fortaleciéndose. Desde muy joven luchó por sus sueños que la hicieron mujer, fue una de las participantes y organizadoras de la primera Marcha del Orgullo en la ciudad y en 2012, tras promulgarse la Ley de Identidad de Género, fue la primera en tramitar su DNI y ratificarle al mundo que su nombre es Agostina.

“Más allá de lo que pase el 11 de junio, yo ya gané. Estoy viviendo un momento maravilloso personal y profesionalmente, y eso es lo que importa. Estoy preparada para ocupar cualquier banca porque he demostrado que soy una persona profesional y capaz”, explicó.

Muñoz trabaja desde los 21 años, fue preceptora en la escuela Condarco y ahora se dedica a la comunicación en los medios. De esa época recuerda que le costó mucho mostrarse tal cual es. “Me han visto crecer y vieron ese cambio en mí. Yo iba encorvada y pensaba: voy a tomar asistencia y no sé si del otro lado me van a decir algo, porque con una identidad o elección diferente era mal vista en la sociedad. Una vez que salió la ley yo me empoderé”, contó.

Dentro de sus propuestas resalta la participación de las vecinas y vecinos en la toma de decisiones. “Además de ser candidata a concejala, soy vecina. Tenemos que trabajar en implementar ordenanzas desde el Municipio. Tenemos que reforzar la educación vial, que es superimportante a la hora de salir a la calle. Eso lo he tomado en base de que he escuchado al vecino. Trabajar más en la seguridad, en convenios con Seguridad Comunitaria, más cámaras, más limpieza en los baldíos”, recalcó.

“El Concejo en tu Barrio se hace cuatro veces al año. ¿Por qué no hacer un quinto con todos? Como un encuentro barrial de toda la sociedad porque cada sector tiene diferentes vivencias y cuestiones para plantear”, agregó.

Acompaña a Jorge “Gato” Fernández en su candidatura como gobernador por el lema Unión por San Luis, a quien describe como una persona humilde, trabajadora y un gran militante. “Con el ‘Gato’ me siento representada. Es una persona con gran carisma, se nota su bondad. Todo el mundo te habla bien de él y lo más importante que tiene es el poder de la escucha, que es lo que está pidiendo hoy la sociedad. Estoy lista para acompañar como concejal al ‘Gato’”, dijo.

