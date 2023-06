Emiliano Brancciari en San Luis: "Hice un viaje por el interior de mi ser"

Todo lo que hace en su vida sale de forma natural y no reniega de las casualidades. Emiliano Brancciari juega con las sorpresas y les saca provecho porque en ellas encuentra nuevas oportunidades. Eso experimentó el día que llegó “Cada segundo dura una eternidad“, su primer disco solista que abrió el portal a una nueva forma de hacer música que este viernes disfruta con el público.

Su carrera como solista lo esperó luego de la pandemia, que lo llevó a encerrarse y, con las herramientas justas, grabó una serie de canciones que viajan a lo más profundo de sus sentimientos. Esas canciones se podrán conocer hoy a las 21 cuando el cantautor llegue al Auditorio “Mauricio López”. Las entradas se consiguen por Passline a cinco mil pesos.

Emiliano, principal compositor de “NTVG”, escribe canciones con mucha facilidad y eso se duplicó durante la pandemia. A los pocos días del lanzamiento de "Luz", el disco más reciente de la banda uruguaya, tuvo que encerrarse en su casa cerca de Piriápolis.

“Fue el momento en que mi cabeza decidió dar un viaje por el interior de mi ser y se encontró con diez canciones introspectivas que ondean por mi faceta más personal y en las que las vivencias, las emociones y lo intimista conviven de la mejor manera”, expresó Brancciari a etc.

Para Emiliano era importante tener el aval de sus compañeros de banda para trabajar en paralelo con su faceta solista. “Les pedí permiso, me parecía lo adecuado porque son mi casa, mi lugar donde vuelvo siempre. Lo que recibí del otro lado fue una auténtica respuesta familiar. Me apoyaron hasta en los conciertos. Es mirar más allá del escenario y ver miradas conocidas que se sienten cómodas con lo que canto. Me siento en mi puerto seguro”.

Aunque son muchos los años que lleva con "NTVG", lanzarse como solista fue una de las decisiones que tomó sin prisa. El compositor aseguró que “se dio de forma natural y como tenía que ser”.

“Obvio que los nervios se revuelcan en mi panza porque es algo nuevo, pero nunca me sentí descuidado. Cuento con una banda de seis talentosos que están a mi disposición y siempre hay alguien conocido entre el público que me brinda una mano o me da el aliento para saber que estoy en el camino correcto”, agregó Emiliano.

Esta versión suya lo encuentra tranquilo porque todo se dio sin querer. “Son canciones íntimas, autorreferenciales, repletas de historias propias y prestadas que reflejan esa etapa de la vida donde tuvimos las emociones a sangre viva, como fue la pandemia”, adelantó el artista.

En su memoria quedó el recuerdo de su primera visita a San Luis. Emiliano pensó y se dio cuenta de que ese viaje inicial fue un caos porque por mucho tiempo no se alinearon los planetas para que los uruguayos lleguen a tierras puntanas. “Una vez que vinimos por primera vez no paramos y por mucho tiempo fue la visita obligada, al menos una vez por año. Recuerdo la calidez del público, los paisajes y la comida sanluiseña que me transporta a los mejores recuerdos de mi vida”, concluyó.

DÍA: hoy

HORA: 21

LUGAR: Auditorio "Mauricio López"

ENTRADA: 5 mil pesos (Passline)

Redacción/ALG