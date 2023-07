Condenaron a prisión perpetua a 3 policías por el crimen de Lucas González

El Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este martes a la pena de prisión perpetua a los policías Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva por el crimen de Lucas González, asesinado en noviembre de 2021.

Los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, y la jueza Ana Dieta de Herrero, dictaminaron la pena máxima para los tres Policías de la Ciudad por los delitos de "homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas.

Además indicaron que se produjo "abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial", en referencia a Lucas, y también por "tentativa de homicidio agravado", en el caso de Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca, los amigos de Lucas.

El padre y la madre de Lucas, junto a su abogado Gregorio Dalbón, al llegar a los Tribunales.

El Tribunal anunció que el próximo 23 de agosto se llevará a cabo la audiencia en la que se leerán los fundamentos de las penas.

Los jueces adempas dieron a conocer la pena contra los otros 11 imputados en el caso: condenaron a seis años de prisión e inhabilitación por 10 años por el delito de encubrimiento a Roberto Orlando Inca. También recibieron sentencia de seis años de prisión e inhabilitación por 10 Juan Horacio Romero, Fabián Alberto Du Santos y Rodolfo Alejando Ozán.

Con respecto a Héctor Claudio Cuevas el Tribunal anunció que fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación por 10 por encubrir y alterar las pruebas. Sebastián Jorge Baidón fue encontrado culpable de ser autor de las torturas a los amigos de Lucas. Ante esa resolución se le concedió la pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Acerca del subcomisario Ramón Jesús Chocobar, Daniel Alberto Santana, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, los jueces decidieron absolverlos de los delitos por lo que fueron imputados: "Se informa disponer la liberación inmediata de todos ellos".

A su vez, dictaminaron el "reconocimiento de las familias como víctimas de violencia institucional".





Héctor "Peca" González, el padre de Lucas, aseguró que el fallo que condenó a prisión perpetua a tres policías de la ciudad por el asesinato del adolescente y por la tentativa de homicidio de sus tres amigos, fue "un alivio al corazón" y consideró que con esta decisión judicial su hijo "va a poder descansar en paz".



"Me saqué una mochila", dijo a Télam el padre de Lucas apenas concluyó la lectura del veredicto aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py, donde agregó que, junto a su esposa Cintia López, aceptaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 25: "Lo tomamos bien".



Respecto a los imputados, el padre de Lucas dijo: "No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. Para Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente".

Investigarán a la fuerza policial

Además los magistrados pidieron que se extraigan los testimonios que brindaron el jefe y el subjefe de la Policía para que se investigue la actividad que tuvieron en el marco del caso.

"Se ordena extraer testimonios del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad a raíz de los hechos denunciados por (el imputado) Ángel Darío Arévalos en sus últimas palabras y remitirlos al juzgado en lo Criminal y Correccional número 7, donde quedó radicada la denuncia de la doctora Natalia Paola Arévalos durante los alegatos", señaló el Tribunal Oral en lo Criminal 25 en uno de los puntos del veredicto que fue leído este mediodía.

El 26 de junio pasado, la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, apuntó en su alegato contra la cúpula de la policía porteña, el comisario general Gabriel Berard y Oscar Cejas.

"La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba", dijo la letrada, quien visiblemente conmocionada en varios momentos de su alegato, recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar recién el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

NA/Télam/MGE