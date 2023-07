La Punta ya salió campeón y sueña con terminar invicto

La felicidad fue toda color naranja. No es una publicidad, es una sensación que sintieron todos los hinchas del Club Deportivo La Punta este domingo al mediodía, cuando el equipo de la primera ciudad del siglo 21 levantó los brazos al cielo primero, tras derrotar 1 a 0 a Defensores del Oeste en su cancha y luego, el trofeo, cuando se enteró que EFI Juniors y Huracán habían igualado 0 a 0 en la cancha de Victoria y eso los consagraba matemáticamente campeones del Torneo Apertura "Juan Gilberto Funes" de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

El "Laucha" Lautaro Godoy, a los 12’ de la primera etapa, marcó el único tanto del encuentro ante el "Expreso", en un partido en el que el arquero "naranja" Fabio Guerra le contuvo un penal a Santiago Gil, para que el equipo de La Punta llegue a 12 victorias y 4 empates (40 puntos), y se lleve el trofeo y la clasificación al próximo Torneo Regional Federal Amateur, que comenzará en algunas semanas.

La definición fue con dos partidos en simultáneo en esta anteúltima fecha y el grito de campeón dependía no solo de un triunfo de los dirigidos por Gerardo Quiroga, sino también de que EFI Juniors no sumara de a tres en el choque que protagonizó en "El Parque Albinegro" ante Huracán. Para alegría de los hinchas del "Depor", se dio la combinación de resultados esperada.

"Estamos muy felices con este campeonato, sobre todo porque lo conseguimos con un montón de chicos jóvenes y de la ciudad. Salvo por tres refuerzos (Fabio Guerra, Brayan Ojeda y Federico Fernández), el resto son chicos de la ciudad que juegan muy bien y que participaron del ascenso hace dos años. Le dimos confianza, lo bancamos y ellos crecieron muy rápido", explicó el entrenador Gerardo Quiroga, el padre de esta criatura.

"El año pasado nos tocó perder la final y este año pudimos conseguir el título. Me da mucha tranquilidad saber que yo les prometí que íbamos a apostar por ellos luego de ascender y haberles cumplido como ellos me cumplieron a mí", dijo el exarquero, quien festeja su primer título en primera división.

Uno de los aspectos en los que La Punta marca una diferencia es en la cuestión física, con sus jugadores corriendo los 90 minutos parejo y sacrificándose por el compañero. "Para mí, la preparación física siempre fue fundamental. Tuvimos la suerte de trabajar con, para mí, el mejor, que es Kevin Pizarro en la época del ascenso. Después nos acompañó el ‘Cota’ Zabala, quien ahora está en Estados Unidos, y hoy tenemos a Fernando Orozco, quien tiene la misma metodología y trabaja en el gimnasio que tiene el club. También trabajamos en el Campus de la ULP dos veces por semana y todo eso hace que tengamos un punto a favor desde ese lugar", explicó el entrenador.

Uno de los puntos altos del equipo es Lautaro Godoy, el actual goleador del campeonato, quien además es fanático de La Punta. "Salir campeón con este equipo es una sensación increíble. Fue durísimo, porque hay equipos muy fuertes, pero nos impusimos y hoy somos campeones de la Primera División", se repite el “Laucha”, como para poderlo creer.

"Salir campeón una fecha antes habla muy bien de nosotros. Igual esto todavía no termina y queremos ganar el último partido para ser campeones invictos. Para mí, tiene un sabor especial este torneo, porque con la mayoría somos amigos desde muy chicos, tenemos una unión especial más allá de la cancha", explicó el delantero.

Hay otro tema que tiene en vilo a Lautaro y es la puja o lucha por ser el goleador del campeonato. El "Laucha" firmó 11 en la presente campaña y es el puntero de la tabla, pero lo sigue un goleador de raza y con mucha experiencia como es Leonel Felice, quien tiene 9 y su compañero de equipo, Federico Fernández, quien tiene 8.

"Ojalá pueda terminar como goleador del campeonato; sería un premio lindo ya estar ahí con un jugador tan grande como Felice. Es un gran orgullo para mí, a mis 23 años. Si no se me da esto de ser goleador no importa, porque ya cumplí el objetivo de ser campeón", cerró Godoy.