Emprendedores ofrecieron una amplia variedad de productos en plaza Pringles

El sábado, la plaza Pringles fue el escenario de la Feria de Emprendedores en Acción que organizó la Municipalidad de San Luis. Alrededor de 55 personas tuvieron la oportunidad de ofrecer una amplia variedad de productos artesanales al público. La jornada también estuvo acompañada del ballet del Centro de Jubilados, mientras que Los Hermanos Torres le pusieron música a la tarde, para poder disfrutar en familia.

“No solo participaron artesanos, sino también algunos pequeños emprendedores, porque la idea es activar la economía de diferentes sectores. Sabemos que estamos en una época bastante crítica de la economía y este es un espacio para el productor, el emprendedor. Los vecinos encuentran artículos muy lindos en el pleno centro de la ciudad”, aseguró la directora de Turismo, Celeste Arrieta Lucero.

El Diario de la República recorrió los stands que daban el sector de calle Junín. La oferta de productos era variada y podían encontrarse accesorios para la decoración del hogar, cuadernos y cuadros artesanales, sahumerios, comida para perros casera, panificación y hasta plantas. En cada edición, algunos grupos de estudiantes del último año del secundario también tienen un lugar para ofrecer comida elaborada por ellos.

Variedad. La cosmética natural, otra de las opciones que había en la feria.

El fenómeno “Barbie” da para que los artesanos puedan crear un sinfín de artículos. Marisa Pereyra hace quince años se dedica a coser ropa, realizar accesorios y muebles para muñecas y bebotes con la ayuda de su familia.

“Por ejemplo, la cama con la mesita de luz, acolchado, sábanas y almohadas sale $4.000. Tenés la mesa con dos sillitas a $3.500; el juego de living en $4.000; cuchetas en $6.000, y las hamacas para las muñecas Barbie, en $3.000. Mi marido se encarga de la fabricación de los muebles; mi hija, de pintarlos y hacer algunos accesorios, y yo me encargo de hacer la ropa”, afirmó la emprendedora.

Con el transcurso del día, la jornada se hizo más cálida. Cerca de las 14, varias familias se acercaron a comprar y disfrutar de los shows. Uno de los puestos que les llamaba la atención a los más chicos era el de María Olga Llarte: realiza impresiones en 3D, desde soportes para celulares hasta la Copa del Mundo.

"Hace diez años aproximadamente que nos dedicamos a esto y a la feria traemos cosas de la parte artística. Ofrecemos llaveros, figuras coleccionables y juguetes articulados antiestrés para los más chicos. Los precios varían de acuerdo al tamaño; por ejemplo, los mates salen $3.800 y las figuras articuladas, entre $700 y $1.800. Hay para todos los bolsillos”, dijo entre risas.

Yamile Blanco Giacardi participó siempre en las ferias porque es un trabajo que hace desde que comenzó la pandemia. Fabrica muñecas artesanales que cuestan desde $500 hasta $9.500. "Las hago a mano en tela pintada con diseños exclusivos. No son copias y no hago personajes. Lo hago desde que mis hijos terminaron sus estudios profesionales, porque quise dedicarme a lo que realmente me gustaba de forma independiente", explicó.

Redacción / NTV.