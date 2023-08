El Inter Miami presentó a Facundo Farías y Tomás Avilés

Los futbolistas Facundo Farías y Tomás Avilés fueron presentados este lunes en el Inter Miami y no pudieron ocultar su alegría por poder compartir plantel y equipo con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

"No me lo esperaba, pero tampoco dudé en venir acá. Es una liga que hoy está siendo muy competitiva y va a mejorar muchísimo si siguen viniendo grandes jugadores. Me sedujo la idea de jugar con Messi", afirmó Farías procedente de Colón de Santa Fe, en la conferencia de prensa previa a su segunda práctica con el plantel que dirige Gerardo Martino.

Además, Farías señaló: "Todavía no pude hablar con el ´Tata´, tengo pendiente esa charla más en privado porque llevo dos días de entrenamiento. Me gusta mucho ir para adelante, siempre con ganas, y tener siempre la pelota".

Y agregó: "A mí me gustó siempre Neymar, pero el ídolo de todos los argentinos es Messi".

En el caso de Tomás Avilés, el defensor se mostró muy contento por su arribo al equipo estadounidense que invirtió 9 millones de dólares por el 80% de su pase.

"Sabemos que es una liga muy linda, ya estar en Estados Unidos es muy lindo. Llegar junto a Facu es una motivación y la verdad es que estoy muy contento con el proyecto que hay. Aunque Leo influyó mucho, fue una decisión más personal y sabemos que va a crecer mucho esta liga. Vamos hacia un futuro mejor", explicó.

El ex Racing se refirió a su contacto con el astro argentino tras su llegada a Miami: "Estoy muy feliz de estar acá. Charlé con Messi pero sólo nos preguntamos cómo estábamos y otras cosas más".

Al hablar sobre su polifuncionalidad en la última línea defensiva, dijo: "Yo puedo jugar en cualquier posición que necesite el ´Tata´, ya estoy a disposición".

NA / NTV