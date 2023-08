Advierten que podría haber faltantes de combustible

A nivel nacional, la escasez de combustible comenzó a notarse en la última semana debido fundamentalmente a la interrupción del bombeo de petróleo a las principales refinerías. El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, advirtió que un escenario de faltantes también puede presentarse en la provincia, a lo que se agregaría la reacción al último acuerdo de precios para las naftas. Señaló que a nivel local las ventas bajaron hasta un 40% tras la devaluación y confirmó que por el momento no tomarán ninguna decisión que implique dejar de atender en el turno nocturno, medida que se barajó en rechazo al congelamiento de los valores.

“Por el momento nos preocupa más el desabastecimiento que todavía no lo vemos, pero lo vamos a tener dentro de poco. Es lo que se viene con seguridad porque tenemos cuotas para comprar combustible. Esto era algo que sabíamos que iba a pasar a partir del congelamiento de precios, porque después de eso siempre viene la escasez”, afirmó Gianello.

Además de la situación que viven las petroleras, Gianello señaló que luego de los anuncios del gobierno nacional se comenzaron a restringir las compras. “La situación que vivimos es pésima, a eso le sumamos que la gente tiene cuotas para comprar. Por ejemplo, si alguien quiere llevar 100 litros, solo puede llevar 70 litros, y así. El mes que viene seguramente las restricciones van a estar por debajo de eso”, aseguró.

La demanda de combustibles siempre baja tras una suba, pero con esta devaluación se notó mucho el golpe (José Gianello-presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis)

Hasta el momento, la escasez de combustible todavía no se nota en la capital provincial porque hay varias estaciones para cargar. Sin embargo, el empresario dijo que en los pueblos donde hay una sola bomba ya comenzaron a sufrir los faltantes. “Si el campo empezara a trabajar mucho, ahí comenzaría la escasez. Por el momento no hay desabastecimiento; sí vemos que a futuro va a haber falta de algún tipo de producto. Pienso que se va a notar primero en el diésel, por una cuestión de que la gente compra eso mucho más. No es grave la situación, pero alertamos que va a suceder”, agregó.

En relación al descenso en las ventas que experimentan las petroleras en las últimas semanas, Gianello mencionó que es la primera vez que estas disminuyeron hasta un 40 por ciento. “Sabemos que siempre bajan luego de los aumentos del combustible, pero esta vez se notó muchísimo. Hubo un clima feo y no estaba para salir o era fin de mes. Pero la gente sintió mucho el golpe de la devaluación”, aseguró.

Ante esta coyuntura, las estaciones de servicio no han tomado ninguna medida. "Si hay algún transporte que no sea nuestro cliente o alguien que se vuelca a la estación a comprar a granel no lo podemos atender porque priorizamos el combustible para nuestros clientes", graficó Gianello. A eso agregó que, por lo que resta del año, continuarán recibiendo tarjetas de crédito y de débito para las compras en las playas.

El empresario no cree que los problemas del sector en el país puedan resolverse en el mediano plazo. "No vemos ninguna solución a futuro, pero hay reuniones para ver si tenemos algún tipo de ayuda. El reclamo era cerrar las estaciones por las noches, aunque en ese turno se trabaja a pérdida porque no se recauda mucho; eso es algo histórico. Es algo incómodo, pero empezamos a achicar un poco de gastos", concluyó.