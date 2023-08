Esa rubia debilidad que cuestiona y piensa

La magia del maquillaje y la sensualidad llevan a Anahí del Valle a ponerse en la piel de Marilyn Monroe, la icónica actriz estadounidense que se transformó en una leyenda mundial gracias a su simpatía, su historia y sus amores.

Lejos del ícono y cerca de una realidad más cercana a las mujeres comunes, la directora sanjuanina Dana Botti creó "Marilyn en blanco y negro", un unipersonal que muestra a Del Valle caracterizada como la rubia más famosa en un rol más simple y humano.

La dupla llega hoy, mañana y el domingo a la provincia con tres funciones. La primera será hoy a las 21 en el Centro Cultural La Papelería, la segunda y la tercera en la sala La Oveja Negra, de Villa Mercedes, con dos horarios: el sábado a las 22 y el domingo a las 20. Para cualquiera de las tres fechas, las entradas se consiguen a 1.200 pesos.

Botti siempre estuvo interesada en la vida de Marilyn e investigó sobre ella en todos sus aspectos. "Es una mujer que me atrae mucho, que me hace pensar y me llama la atención. Desde hace varios años investigo sobre su biografía a través de fotos y películas. Siempre tuve la idea latente en la cabeza de que algún día haría una obra sobre ella. La pude concretar en 2020", recordó Dana, quien junto a Anahí forman parte del grupo "Anda Teatro" de San Juan.

La directora adelantó que la obra muestra a una Marilyn en su camarín: descarnada, mujer, salida del papel de ícono y con la fuerza determinante para cuestionar su fama. "También se pregunta por la figura de la mujer en su época, que era mucho más compleja que la que conocemos actualmente".

Trabajar junto con Anahí le fue fácil a Dana porque fue la propia actriz quien le propuso a Botti representar a la estrella hollywoodense. Más allá de los rasgos que tenga de Monroe, Del Valle es maquilladora y gracias a sus dotes sabe caracterizarse para que el espectador sienta que está frente a una auténtica Marilyn.

"Nos une un vínculo de amistad muy fuerte. Considero que Anahí es una gran actriz y me gusta trabajar con ella. Sus habilidades como maquilladora ayudaron mucho para lograr el personaje. Aprovechamos cada talento para presentar lo mejor que tenemos", expresó Dana, quien visitó anteriormente Villa Mercedes con otra de sus obras originales llamada "Britney Spears toca la puerta".

"Marilyn..." fue estrenada virtualmente en 2020 en un festival de teatro hecho por mujeres y recién en 2022 tuvo su estreno presencial. Para Dana, lo que hace que esta obra llegue al público son los temas que toca y por dónde transita la protagonista.

"Hablamos de la opresión a las mujeres, cómo nos ven los demás y cómo nos sentimos nosotras bajo esas miradas. Siento que no solo es para un público femenino, también intercepta a los hombres y su forma de pensar", agregó la directora, quien armó una gira por Cuyo, especialmente para que puedan pasar por San Luis y Villa Mercedes.

Redacción / NTV