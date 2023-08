La utilización política del escrache a Bullrich

El martes San Luis se transformó en la verdadera capital política del país. A la gira de Sergio Massa por la provincia se sumó ese mismo día la visita a la capital puntana de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, quien tenía pautado dar una conferencia de prensa al mediodía en el centro de la ciudad. El plan, pésimamente organizado, terminó de colapsar cuando un grupo de manifestantes escrachó en el Paseo del Padre a la exministra de Seguridad de la Nación por su ideología a favor de las medidas represivas y por el manejo del caso de Santiago Maldonado, entre otras cuestiones.

A los pocos minutos de sucedido el hecho, la oposición ya tenía a mano el libreto y sabía a quién debía echarle la culpa, a pesar de no contar con ninguna prueba para sustentar estas acusaciones. Claudio Poggi le achacó la responsabilidad al Gobernador del incidente diciendo en sus redes sociales que “el kirchnerismo de San Luis que lidera nuevamente manifiesta su intolerancia antidemocrática”. “Dejate de joder @AlbertoRSa, dejate de joder!!”, lanzó al retuitear una publicación que había realizado Bullrich previamente sobre el escrache.

Como era previsible, dirigentes de La Fuerza del Cambio, el espacio que responde a Bullrich, no se demoraron en emitir un documento público en el que no solo hicieron responsables a Alberto Rodríguez Saá y los ministros de Gobierno y Seguridad de su gabinete, sino también a la hija del Gobernador y directora general de El Diario de la República, María Luz Rodríguez Saá, “por las agresiones, insultos y escupitajos sufridos por los candidatos presidenciales y los candidatos distritales”. Además, acusaron al Ejecutivo puntano de “liberar la zona”.

Parece que nadie se molestó en querer averiguar quiénes eran los manifestantes. Sofía Tulco, integrante de la agrupación La Neurona Rebelde y una de las jóvenes que increpó a Bullrich, dijo en declaraciones reproducidas en el sitio San Luis 24 que no pertenecen a ningún partido político y que el martes fueron por su cuenta a expresar su repudio por la visita de la precandidata presidencial. “No investigó nada Bullrich para decir esas cosas de nosotros. Salimos a la calle por cada caso impune en San Luis y participamos de los Encuentros de Mujeres”, afirmó.

“Nos golpearon, tengo moretones, nos tiraron el pelo, me rompieron la mochila, nos robaron un bolso que teníamos con instrumentos, nos insultaron”, dijo Tulco sobre la reacción de los militantes de Bullrich y agregó: “Estamos formados políticamente, no somos gente ignorante, hay una estructura mediática muy grande de la derecha que se está utilizando para deslegitimar lo legítimo y que fue ir a un lugar público abierto a expresarnos pacíficamente frente a la presencia de una persona que no es menor, y que ahora está tan potenciada políticamente”.