PASO: en 4 localidades probarán la identificación digital del votante

En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, la Provincia será parte de una prueba piloto en la que, de manera voluntaria, los votantes podrán identificarse a través de su huella dactilar. El test tendrá su debut en algunas mesas de las localidades de El Volcán, San Jerónimo, Fortín El Patria y Beazley.

La secretaria electoral nacional Sonia Randazzo aclaró que el elector votará de forma tradicional y deberá llevar su DNI como se hace habitualmente, con la única diferencia que se le consultará si quiere identificarse, también, a través de su huella dactilar. El objetivo es doble: por un lado, comenzar a probar una modalidad que permitiría identificar al votante sin necesidad del DNI; por el otro, actualizar o completar la toma de huellas que realiza el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el caso de que la persona no aparezca correctamente en el registro.

"Esta prueba ya se hizo en las provincias limítrofes del norte de Argentina y en Buenos Aires en 2017. En 2019 se agregó en Mendoza, y este año se han sumado otras provincias como La Rioja, La Pampa, San Luis y Santa Fe", detalló la secretaria electoral federal.

"Los electores van a votar normalmente, es decir, con el documento de identidad y el padrón. Pero luego de que se verifique la identidad, se los va a invitar para ver si ellos desean o no utilizar un dispositivo que nos ha remitido la Cámara Nacional Electoral y que contiene las huellas de los electores de esa mesa donde se va a hacer la prueba piloto. Es una herramienta biométrica, para huellas dactilares y determina la identidad del elector. No repercute en esta elección, porque es una prueba piloto para ver si el día de mañana se puede implementar", remarcó.

Randazzo aclaró que "no se le puede impedir al elector votar si este dispositivo no puede leer su huella, no se le puede impedir la emisión del sufragio ni impugnársele la identidad al elector. Todas las personas, como lo dice el Código Electoral, que figuran en el padrón deben votar y nadie le puede impedir que vote".

También marcó la importancia de la prueba para verificar la utilidad de las huellas cargadas en el Renaper. "En el momento en que se tomaron los datos puede haber alguna deficiencia en la toma o haber fallado", apuntó la secretaria.

"También ocurre que hay electores que por el transcurso del tiempo y la actividad que realizan, se les va desgastando la huella", dijo citando como ejemplo a trabajadores rurales o aquellos que trabajan con químicos. "Entonces el dispositivo podrá tomar una nueva muestra y fortalecer así las huellas que tiene el registro", explicó sobre los alcances de la prueba.

Tercera prueba

Esta es la tercera vez que en el país se realizarán pruebas biométricas en las elecciones. En esta oportunidad, la Cámara Nacional Electoral repartirá más de mil dispositivos lectores en mesas de 12 provincias, tanto para las PASO como para las generales del 22 de octubre. En el caso de que haya segunda vuelta, no se aplicará la prueba.

Las pruebas anteriores fueron en 2017 y 2019, mientras que, en 2021 se suspendieron por la pandemia del coronavirus. Salta recibirá 76 lectores, Misiones 488, Mendoza 22, Jujuy 51, Formosa 209, Corrientes 89, Chaco 45, La Rioja 30, Provincia de Buenos Aires 150, La Pampa 30, San Luis 30 y Santa Fe 85.

Cambiaron un lugar de votación para las primarias

La secretaria electoral nacional, Sonia Randazzo, confirmó que para estas elecciones PASO se votará en casi los mismos establecimientos de votación (258) que en las elecciones generales provinciales del 11 de junio, con excepción de un solo cambio en la capital.

Puntualmente se trasladarán las mesas de votación de la Escuela Generativa "Jesús Liberato Tobares", ubicada en Bella Estancia y Rey del Bosque de la ciudad de San Luis, a la Escuela Generativa del Club GEPU, situada en avenida Centenario al 890. Allí votará parte de los electores que pertenecen al circuito 1008 E.

Nuevo lugar. Se votará en la Escuela Generativa GEPU, por su cercanía. Foto: ANSL.

"La Provincia usó la escuela 'Jesús Tobares' y nosotros la hemos cambiado por la escuela del club GEPU, porque para llegar a la primera, algunos votantes debían recorrer varios kilómetros. Está a mucha menor distancia, dentro del circuito y no hay que recorrer una ruta", explicó.

Los electores podrán consultar dónde votan en la página padron.gob.ar, indicando su número de documento y el género en el que se perciben.

Redacción/ALG