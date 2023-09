Equinoccio: por qué arranca la primavera el 23 de septiembre

Si bien es una costumbre decir que el 21 de septiembre inicia la primavera, en la realidad no es así. Este año, el comienzo astronómico de la estación de las flores y el amor será el 23 de septiembre a las 03:50 de la madrugada. Aunque generalmente es el día 22, debido a la acumulación de las casi 6 horas excedentes a los 365 días que tiene el año, en esta oportunidad será un día después.

De esta manera, en Argentina en y todo el hemisferio sur, el equinoccio de primavera ocurrirá el sábado, mientras que simultáneamente y en la misma fecha, se producirá el equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

El meteorólogo del Observatorio Mirador del Cielo, de Villa de Merlo, Conrado Kurtz, precisó en diálogo con El Diario que el 21 de septiembre es una fecha convencional para que todo el mundo pueda recordar, como también el día 21 para el comienzo del resto de las estaciones. Pero en el caso de los equinoccios, los inicios son en días distintos.

“El otoño comienza generalmente el día 21 de marzo y la primavera suele comenzar el 22 de septiembre debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, sino que es una elipse, en lugar de ser circular es con forma de un óvalo. Esto significa que la Tierra está cerca del Sol en un punto llamado perihelio y en otro momento está en su punto más alejado llamado afelio. Cuando la Tierra está cerca del Sol se mueve a mayor velocidad que cuando está lejos, por lo tanto la duración de las estaciones no es la misma”, describió el referente.

En el caso particular de la primavera y el verano en el hemisferio sur, duran entre 89 y 90 días mientras que el invierno y el otoño son de 92 y 93 días. Por lo tanto, no es el día 21 el arranque usual de la primavera sino el 22. “Además, hay otro pequeño detalle sobre el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol, que no son 365 días exactos, sino 365 días y casi seis horas. Estas seis horas a lo largo de cuatro años se acumulan y originan este día extra que tienen los años bisiestos”, detalló.

El meteorólogo explicó que este año, por esa suma de 6 horas, la primavera comenzará el día 23 porque es el momento exacto en que el Sol cruzará una línea imaginaria del cielo, que es el Ecuador celeste. “Así como la Tierra tiene un Ecuador que la divide en dos hemisferios, el cielo también tiene un Ecuador celeste, que es cuando el Sol atraviesa este punto en el momento exacto del equinoccio y esto origina que los dos hemisferios estén de igual manera. Doce horas de día y doce de noche. Este momento será el próximo sábado 23 a las 3:50, la hora oficial de nuestro país”, manifestó.

Por otro lado, esta estación de primavera coincide con el comienzo del fenómeno El Niño, que generalmente trae más precipitaciones. “Ahora hay un Niño débil que esperamos que no le suceda como a la Niña, que duró casi tres años seguidos originando escasas lluvias y grandes sequías. Con El Niño comienzan las lluvias, así que en este 2023 vamos a ver qué nos depara este fenómeno, en la que deberían aumentar las precipitaciones de acá para los próximos años”, puntualizó.

► Las diferencias entre solsticio y equinoccio

Los solsticios y equinoccios son fenómenos astronómicos que se producen dos veces al año. Los solsticios marcan el comienzo del verano y del invierno, mientras que los equinoccios indican la llegada de la primavera y del otoño.

La diferencia entre unos y otros tiene que ver con la distancia entre el sol y el eje de rotación de la Tierra: la órbita del planeta no es circular, sino elíptica, y por eso tiene un eje mayor y uno menor.

Por esta razón, dos veces al año la Tierra pasa por los extremos del eje mayor, y otras dos veces por los del eje menor.

Cuando la órbita de la Tierra coincide con uno de los extremos del eje mayor, sobre los polos norte y sur, ocurren los solsticios. Al llegar el solsticio de verano, el día se extiende y la noche es la más corta del año, mientras que en el caso del invierno, la noche es la más larga del año.

Los equinoccios se presentan cuando el sol está posicionado exactamente sobre la línea del Ecuador, que marcan los inicios del otoño y la primavera. En esas jornadas el día y la noche tienen la misma duración.