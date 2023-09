Javier Pittorino presenta su proyecto artístico en San Luis

Amedida que pasaron los años, el cordobés Javier Pittorino logró que la música, la literatura y el psicoanálisis se agarraran de las manos y le dieran forma a su proyecto artístico que lo acompaña hace 23 años. Para mostrarlo a un público nuevo, llega a la provincia donde tiene previsto hacer dos presentaciones en ámbitos que considera amables: las librerías.

El músico tocará este viernes a las 22 en Los Libros de Fenicio, en Villa Mercedes, donde las entradas están agotadas, y el sábado a las 20 en la librería Sacha, de la Villa de Merlo, con entradas a mil pesos. A ambas, Javier llegará con música y un bagaje literario de las cosas que tuvo la oportunidad de leer, que no son muchas, según dijo, pero que considera importantes, como escritos de Jorge Luis Borges, Juan Rulfo o Witold Gombrowicz.

“Me identifico más como un lector salteado, que es un concepto que implementó Macedonio Fernández en sus libros. La idea de un lector que picotea y que agarra un libro, lo deja, lo abandona, no retoma o lo vuelve a leer pero en cualquier parte, agarra otro y así”, explicó. Además, el compositor contó que ideó algunas canciones inspiradas en la obra de Gombrowicz y allí comenzó a entrelazar la música y la literatura.

En Merlo, estará acompañado por Gabriel Pantoja, un escritor y psicoanalista que tiene editados ya tres poemarios que le gustaron mucho a Pittorino. “Juntos conversaremos sobre Gombrowicz, divagaremos y cantaremos también. Siento que será un espacio para compartir la literatura, la música, el psicoanálisis, la conversación, la interpretación y todas esas cosas”, adelantó.

Los primeros contactos que tuvo Pittorino con el arte fueron a los 15 años, aunque consideró que no siempre fue el mismo compromiso con el que se maneja en la actualidad. “A medida que crecí, todo se volvió más intenso y responsable. Retomé apuestas con el arte y puse fuerzas de movimiento para que todo comience a girar de manera profesional”, contó el artista, quien cuenta con tres álbumes de estudio y varios videoclips y sesiones en vivo que se pueden disfrutar en su canal de YouTube y en otras plataformas.

Javier expresó, además, que su relación con el público y sus seguidores es variable y le gusta encontrarse con gente nueva por los lugares adonde va. “Siento que soy un interlocutor, porque creo que en las letras está la posibilidad de interpretar las cosas. No son letras paisajísticas; entonces, cada uno desde su rol como público tiene que poner algo de lo suyo para armar la imagen. Lo noto particularmente cuando la gente me hace algún comentario o tiene alguna sensación particular, algo.

► PARA AGENDAR

DÍA: este viernes y sábado

HORA: hoy: 22; mañana: 20

LUGAR: viernes: Los Libros del Fenicio, Villa Mercedes. Sábnado. Sacha Libros, Merlo

ENTRADA: 1.000 pesos

Redacción / NTV