Compre sin IVA: hay que declarar la CBU para recibir los reintegros

Para aprovechar los descuentos impositivos del Compre sin IVA, los consumidores deberán cumplir un requisito fiscal. Si bien el programa que devuelve el 21% de las compras de productos de la canasta básica con tarjeta de débito no requiere trámite de inscripción, los beneficiarios deben tener declarada su CBU ante la AFIP. De no ser así, no podrán recibir los reembolsos, que tienen un tope de 18.800 pesos por mes.

La Clave Bancaria Uniforme o Clave Bancaria Única (CBU) es un código único e irrepetible compuesto por 22 números que usan los bancos para identificar las cuentas de sus clientes.

La CBU a declarar (o ya declarada) debe ser la de la cuenta asociada a la tarjeta de débito que los usuarios usarán para las compras de los productos incluidos en el programa, para recibir el reintegro ahí mismo.

La mayoría de los beneficiarios del Compre sin IVA ya tiene su CBU declarada. En el caso de los empleados en relación de dependencia —solo ingresan quienes cobran hasta 708 mil pesos brutos—, su CBU ya fue informada por su empleador al darle el alta en AFIP, por lo que ya tienen asociado su CUIL a su cuenta sueldo.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales (AUH, Alimentar y otros) tienen asociada su CUIL a su Cuenta de la Seguridad Social, una cuenta especial que Anses les abre para que cobren sus prestaciones. El reintegro del 21% se les depositará ahí, sin necesidad de informar la CBU a AFIP.

Los que sí deben declararla son monotributistas y trabajadores de casas particulares, y aquellas personas que en la web de AFIP figuren sin ninguna CBU registrada.

Cómo declarar la CBU

Hay que ingresar a la web de AFIP y acceder con clave fiscal al servicio "Declaración de CBU" (en caso de no tener clave fiscal, se puede generar en el momento). Una vez dentro, se podrán ver la o las CBU informadas.

Para agregar una nueva CBU, debe clickear en el botón "Registrar CBU". El sistema va a solicitar los 22 números de la clave bancaria y el motivo por el que se la quiere registrar: devoluciones, Mis Facilidades o pago de monotributo. Al finalizar, presionar en "Informar CBU".

Una vez terminado el registro, el banco deberá emitir una autorización para el uso de la CBU, que será notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico.