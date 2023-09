"Quiero volver a la TV"

Con un humor que roza lo irrespetuoso y un objetivo claro que esboza en sus redes sociales y a cualquier periodista que se aventure a entrevistarlo, Sebastián de Caro tiene una sola cosa en mente: quiere volver a ser panelista de televisión, aunque sea lo último, o único, que diga.

El director de cine, guionista, escritor y actor presentó su nuevo libro, “La mentira más hermosa”, y a casi un año del estreno de "Matrimillas", película que dirigió, reflexionó sobre su vínculo con la tecnología, entre otras adicciones.

―Se viene una nueva edición de Gran Hermano. Vos ya habías sido panelista de ese programa. ¿Te gustaría volver a hacerlo?

―Es un formato que me parece maravilloso, espectacular, y el debate era lo más. Me parece una de las cosas más difíciles en mi vida. Así que sí, siempre fui muy fan. El tema de estar ahí es que hay que tomarse todo en serio para que funcione.

―Esta nueva camada de Gran Hermano viene muy teñida de las redes sociales. Ya se sabe quién se va a ir mucho antes de que muestren el sobre…

―Me parece que son muy útiles y que termina haciéndolo mucho más interesante, por la cuestión de la interacción. Es como que lleva toda la discusión a un 360 que es exponencial.

―¿Cómo es tu vínculo con las redes sociales?

―El vínculo es medio crítico, porque en un momento me dio un poco de fobia, ataques de pánico y terminé doblando las sesiones de terapia; pero se me ocurrió una novela y dije “bueno, vamos a escribir para tratar de sanarlo todo”. La verdad es que fue muy divertido, entonces terminé todo lo que me preocupaba poniéndolo en dos libros.

―¿Se podría decir que tenés una relación de amor-odio con las redes sociales?

―Sí, la verdad es que sí. Pero últimamente tengo mucho más amor. Eso sí: no me considero un influencer para nada. Solo soy un anciano tratando de entender.

―Por lo que comentás, pareciera ser que el protagonista tiene algo de inspiración en vos. ¿Es así?

―Todos los personajes del libro tienen todo de uno, los más buenos y los más malos. Remo es bastante bueno. Lo malo es que es medio ingenuo y lo bueno es que es una persona creativa.

―“Matrimillas”: ¿cómo nació ese proyecto y cómo es pasar un poco de hacer cine más independiente a trabajar con Netflix?

―Me llamaron porque necesitaban un director. Ya estaba todo más o menos resuelto y fue muy interesante poder hacerlo. Fue una experiencia enriquecedora. Es un momento apasionante de mucho cambio, pero nunca puede ser malo que una película se vea mucho más rápido y en muchos más lugares que antes. Poder decirle a un amigo que vive en otro continente que la vea me da alegría, no me da tristeza. Además, la comedia nunca pasa de moda.

―¿Utilizaste alguna vez alguna aplicación de citas?

―No, soy muy fóbico, tengo miedo a que me pase algo malo. Nunca pude utilizar una aplicación para conocer personas.

―¿Tenés alguna adicción?

―Sí, no puedo parar de comprar cosas por internet, todo el tiempo. Lo último que compré fue el escudo de la Argentina hecho de chapa que puse en la cocina.

―¿Sos nacionalista o fanático del fútbol?

―El fútbol me conmueve, me hace llorar. En la final del mundo, cuando Montiel hizo el penal, lloré como una hora y media.

―¿Tenés algún nuevo proyecto en puerta?

―Sí, volver a la televisión lo antes posible. Quiero volver a ser panelista de televisión para poner todo en su lugar.

―¿Qué sentís que está fuera de lugar en la televisión?

―No sé, pero me parece que la frase está buena. A la gente que se está yendo de la televisión le digo que vuelva.