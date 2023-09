Newbery es el nuevo líder de la Primera A

Jorge Newbery, que salió airoso del clásico frente a Colegiales, es el nuevo líder del Campeonato Clausura de la Primera División A del fútbol villamercedino, concluidas las primeras cuatro fechas.

Claro, para que esto también suceda el "Aurinegro" se vio beneficiado con la derrota del entonces puntero Pringles de Justo Daract, que como visitante en el club Sportivo Pringles cayó por 2 a 1 ante Los Pumas.

El enfrentamiento entre el último subcampeón, Newbery, y el campeón defensor, Colegiales, tuvo lugar en casa del "Albo", donde Juan Collado y Fernando Domínguez marcaron el 2-0 final para los del barrio Pringles.

El triunfo le permitió al equipo conducido por Mauro Rosales llegar a las 10 unidades, producto de un empate y tres victorias, y quedar un punto por encima de los daractenses, quienes venían invictos con puntaje perfecto.

Otro resultado que le ayudó a Newbery para convertirse en el único puntero del Clausura 2023 fue el empate sin goles, como local, de Sportivo Mercedes ante Pueyrredón, que lo posiciona terceros con 2 puntos por debajo.

El resto de la jornada correspondiente a la división mayor del fútbol villamercedino se despidió con los triunfos de San José, ATE II y Sportivo Pringles.

El "Santo" le ganó a Racing por 3 a 2 en el estadio de Sportivo Mercedes; el "Albiverde" venció a Aviador Origone por 2 a 1 en cancha de Colegiales; y, por último, el "Lobo" derrotó por 2 a 1 a San Martín en su casa.

Tabla de posiciones: Jorge Newbery 10 puntos; Pringles de Justo Daract 9; Sportivo Mercedes 8; Colegiales y ATE II 7; Sportivo Pringles y San José 6; Origone y Los Pumas 4; Pueyrredón 3; Alianza 2; y San Martín y Racing 0.

En la próxima jornada, los enfrentamientos serán los siguientes: Sportivo Mercedes vs. Newbery, Colegiales vs. Origone, ATE II vs. Los Pumas, San Martín vs. Racing, Sportivo Pringles vs. Pringles (JD) y San José vs. Alianza.