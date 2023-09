A puro color: celebraron el 117 aniversario de la escuela Misiones

El frío no pudo con el calor de decenas de corazones que se congregaron para honrar un nuevo aniversario de la Escuela Nº 172 Misiones. Y es que la institución ha calado hondo en la gente, con un arraigo que ya tiene en su haber 117 años. En un importante acto, celebraron a lo grande la esperanza que renueva esfuerzos, lazos y entrega.

“Lo vivimos con muchísima felicidad, nos debíamos esta fiesta. La pandemia nos hizo postergarla y queríamos festejar con la comunidad. Justo en 2021 nos tocaron los 115 años y debía ser celebrado con la barriada, con nuestra gente que nos valora, que nos quiere, que nos cuida. No pudo ser, pero lo vivimos de forma muy cercana; fueron momentos difíciles, pero los vecinos estuvieron presentes. Ahora es un día de festejo. Nos estamos viendo, felicitando, abrazando. Es lo que habíamos soñado”, expresó la directora del establecimiento, Vaninna Britos Rivarola, en diálogo con El Diario de la República.

Los celulares en lo alto que trataban de registrar recuerdos de la convocatoria daban la pauta de la alegría de los presentes. Nadie quería quedarse sin la chance de enorgullecerse por el sentido de pertenencia a la institución centenaria. Las lágrimas de nostalgia se posaron en más de una mejilla.

Varias escuelas de la ciudad acompañaron la jornada. No faltó la Técnica Nº 7 “Manuel Sadosky”, la Nº 314 La Rioja, la Nº 70 "Provincia de San Luis", la Nº 313 “Rosario Simón”, la Nº 423 “Brigadier Juan Manuel de Rosas”, la Nº 27 “Saturnino Camarero” y la Mixta. Este último establecimiento con la particularidad de que su rector, Néstor Castro, fue alumno de la Misiones.

“Es un honor para mí estar acá. Es como mi segundo hogar. Me llena de emoción. Hace cerca de 40 años que egresé, tengo mucha nostalgia de volver a ver los pasillos, no había entrado más. Estuve en el aula de sexto grado y me acordaba de mi señorita, Violeta. Tengo el grato recuerdo de todas mis maestras que me cuidaron y me enseñaron muchos valores; la verdad que fueron muy importantes. La entrega de aquellas docentes me marcó para siempre, básicamente para ser una persona de bien por sobre todas las cosas”, señaló Castro.

Incluso durante el acto leyó una conmovedora carta que escribió para la ocasión y despertó un aplauso unánime. El nudo que dibujó su garganta se replicó inmediatamente en el público.

Previo al arranque de la convocatoria, las autoridades se reunieron en la dirección junto a colegas de otras instituciones y revisaron diferentes documentos históricos. Sorpresa, interés y memoria fueron comunes frente a los hallazgos.

“Estoy muy feliz, compartiendo con la comunidad, con las familias que nos eligen. Nuestro proyecto tiene visión de futuro, trascendemos a través de los alumnos y las familias. Son muchos años de historia. Hoy en día vienen los nietos de los alumnos, inclusive muchas personalidades que han sido parte de la escuela y la han visto crecer. Nos llena de orgullo”, dijo la vicedirectora de la escuela agasajada, Roxana Rúa.

“Estoy invitada como exalumna. Es hermoso encontrarme en estos pasillos. En el año 1970 hice una poesía que titulé ‘Mi primer ladrillo’, y hoy vengo a compartirla con todos”, agregó Yolanda Godoy, quien estaba en el recinto.

Los protagonistas

El establecimiento cuenta con 43 docentes y 553 alumnos. Todos fueron los principales protagonistas del encuentro, que se montó sobre calle Ayacucho, antes de Lafinur. Al concluir la fase protocolar, la parte artística despertó innumerables sonrisas. Los estudiantes participaron de un desfile, donde hasta sonaron los ritmos de un bombo de murga y las contagiosas melodías de una trompeta.

Los pequeños del nivel inicial se llevaron suspiros de ternura, otros cursos generaban alegría y curiosidad: los dedos de las madres y padres señalaban coloridos corbatines y en otros casos, cancheros anteojos de sol. Cada grupo tuvo su particularidad.

También desplegaron danzas folclóricas y demostraciones de taekwondo, entre otras participaciones. Y como en toda fiesta, todos cantaron el “Cumpleaños Feliz” y soplaron las velas de una torta simbólica. El cierre fue a puro cuarteto, al que se sumaron a bailar todos los presentes.

“Las escuelas podemos hacer cosas bonitas, podemos proyectar futuro. Esta escuela nos está enseñando hace 117 años que podemos confiar en nosotros, creer en el otro, en el trabajo a la par, en equipo. Tenemos que aprender de las dificultades y lo que nos atraviesa; hay que rescatar la esperanza. Los desafíos se pueden conseguir de a uno, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, trabajando con el otro, con la comunidad”, concluyó Britos Rivarola.

Historia

La casa de estudios fue creada por el Consejo Nacional de Educación el 8 de agosto de 1906. La primera directora fue la maestra normal nacional Adela Quiroga Lahiton. Un 20 de septiembre de ese año empezó a inscribir a niños de la zona y el dictado de clases —la piedra angular del legado— arrancó días después, el 26 de septiembre.

Primero estuvieron en un salón que había sido ofrecido por un vecino, Carmelo Pagano, en calle Pringles y Lafinur, con 70 alumnos inscriptos (33 varones y 37 mujeres).

En los inicios se denominó escuela La Palmera por la intención original de instalarla en el campo homónimo que había ofrecido su dueño, José María Tissera. Ya con el incremento de inscripciones, que ascendió a 142 alumnos para 1907, se trasladó a un espacio más amplio que fue propiedad de Domingo Delizzia, donde funcionó hasta agosto de 1916.

Una resolución que data del 4 de noviembre de 1931 formalizó la denominación de Escuela Nacional Nº 34 Misiones. Y su siguiente traslado tuvo como destino un edificio en calle Pringles, propiedad de Feliciano Mattus, donde funcionó hasta 1950. En 1951 se inauguró el edificio donde actualmente sigue haciendo historia, con la típica arquitectura que caracterizó a las escuelas argentinas que se edificaron en la época.

En 1978 se realizó la transferencia de las escuelas nacionales al orden provincial, donde se incluyó a la institución como Escuela Nº 172 Misiones.