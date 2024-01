Garrafas: el precio ya asfixia a los usuarios, y el de red aumentaría

En las últimas semanas, los usuarios de gas envasado se vieron afectados por una suba asfixiante. La garrafa de 10 kilos, que se conseguía a $3.500, pasó a costar entre $7.892 y $14.000 dependiendo donde se adquiera, mientras que la de 15 kilos aumentó a $11.836 en la distribuidora de YPF. Pero los privilegiados que cuentan con acceso a la red de gas natural tampoco estarán exentos, ya que las empresas distribuidoras prevén aumentos de hasta 300% en el servicio.

"Ayer (por el viernes) la compré a $10.000, ahora bajó un poquito. Una garrafa me dura 30 días y no tengo repuesto, así que se me acaba y vengo urgente. La uso más que nada para cocinar. En invierno me dura muchísimo menos, unos 15 o 18 días", contó Lucía Heredia, quien vive en un pasaje del centro que no tiene conexión a la red de gas natural.

La distribuidora oficial de YPF, Pihuel, recibe todos los días a los vecinos de la ciudad que no tienen acceso a la red. Las filas son largas y frecuentes, aunque el servicio es rápido.

"Todas las semanas cambio la garrafa. Antes salía $3.500, la semana pasada estaba $10.000 y ahora sale un poco menos. Tengo el termotanque, así que la uso para el baño y la cocina", expresó Antonio Reina, vecino del barrio Aires del Sur, mientras hacía la fila para adquirir una garrafa.

Los que tienen medios de movilidad se acercan a las distribuidoras para ahorrar un poco. Sin embargo, aquellos que no tienen vehículo se ven obligados a comprar en comercios de cercanía, donde el valor se incrementa y puede llegar a unos $14.000.

"Los vecinos de la zona se toman bien el precio de la garrafa porque somos los que la tenemos al menor precio, la mayoría de los clientes me dicen que en otros comercios están a $16.000. Vendo unas 5 o 7 garrafas por semana", contó Carina Páez, de un comercio de la avenida Lafinur, que vendía el gas envasado a $14.000.

En ciertas distribuidoras, la garrafa superó los $10 mil y después bajó a $7.892.

Aunque los argentinos se han tenido que acostumbrar a los incrementos constantes en todos los productos y servicios, se siguen sorprendiendo al escuchar los nuevos precios.

"Al principio fue fuerte porque de un día para el otro la garrafa pasó de $7.500 a $14.000. Si lo dividís por los 30 días que tiene el mes no es mucho, pero el problema es que los sueldos no aumentan. El cambio es muy fuerte. Si el sueldo se equiparara a lo que estamos viviendo lo vas manejando. La gente está resignada. Ahora bajó la venta de garrafas, pero vendemos unas 15 por semana. Está triste la situación", expresó Verónica Quiroga, que trabaja en una verdulería ubicada en Intendente Aguirre Celi y Luján, en la zona oeste de la ciudad.

Según la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), el 46,3% de la población argentina se abastece con gas de garrafa o tubo para cocinar. En lo que respecta a la provincia de San Luis se indica que 240.868 habitantes utilizan gas de garrafa y 14.317 en tubo.

Incremento del gas de red

Como si fuera poco, las empresas distribuidoras de gas buscan aumentar sus tarifas el próximo mes. El defensor del Pueblo, Enrique Ponce, participó de la audiencia pública en la que rechazó el incremento que propusieron del 300% para los usuarios de menores ingresos.

"Se presentó Ecogas que es la distribuidora de gas cuyana que tiene aplicación acá, esta empresa, al igual que el resto de las prestadoras del servicio de gas en todo el país, estuvieron de acuerdo en la aplicación de un criterio que es usar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de (Javier) Milei sencillamente porque les permite realizar ajustes mensuales de tarifas", explicó Ponce.

El defensor del pueblo indicó que si la boleta tenía un valor de $2.300 con el incremento sería de $8.500. Para el sector de ingresos mayores, que no tienen subsidios, una boleta de $5.000 pasaría a salir $11.000.

"Lo que planteé es que para definir incrementos tarifarios siempre tienen que tenerse en cuenta las circunstancias sociales, políticas y económicas del país y sobre todas las cosas, si se va a llevar adelante el aumento de las tarifas, el Estado tiene que poner la mirada en la capacidad económica y financiera de los usuarios, que es lo que no se está contemplando", expresó.

Ponce explicó que es necesaria una autorización del Gobierno de la Nación para aplicar los aumentos. "Primero tendría que estar el decreto del Presidente autorizando el aumento de tarifas con la Secretaría de Energía, una resolución y después ir facultando a cada jurisdicción para que lleven adelante los aumentos", detalló.

El funcionario indicó que Ecogas tampoco contempló la realización de inversiones.

Redacción/MGE