Largas filas en la ciudad, por el frío, para buscar gas envasado

Como sucede todos los años, llegan las bajas temperaturas por el invierno y comienzan a verse largas filas de consumidores que quieren adquirir gas envasado, sobre todo en una reconocida distribuidora en la ruta 3 sur. En estos tiempos, muchos realizan esta odisea porque cocinan y se calefaccionan con las garrafas y también porque su valor es más bajo que en otros comercios de la ciudad capital.

En Pihuel/YPF Gas la garrafa de 10 kilogramos tiene un valor de 535 pesos; la de 15 cuesta $783 y el tubo de 45 se consigue a $4.500. Hay distribuidoras que lo llevan a domicilio y el valor aumenta: la de 10 kilogramos se obtiene a $720 pesos; la de 15 a $1.080 y el tubo, a $5.600. En los negocios comunes, los envases de 10 kilogramos oscilan entre los 700 y 800 pesos.

Una vecina del barrio 500 Viviendas Sur, Flavia, comentó que siempre va a la distribuidora a comprar las garrafas porque son más baratas que en un comercio del barrio o que se la lleven a su domicilio. "En invierno a veces voy a las 8 para hacer la fila y abren a las 9, porque no quiero que me pase como en otros años que a las 11, por la demanda que había, se quedaban sin envases y había que esperar hasta el otro día o comprarla más cara en un comercio de la zona", contó.

Utiliza la de 10 kilogramos y tiene una de 15 de emergencia. "La garrafa de 10 no llega a los 10 días y la usamos para la cocina y el calefón", dijo.

En cambio, Silvana, del barrio 200 Viviendas Sur, adquiere dos garrafas de 10 kilogramos a un distribuidor que se las lleva a su casa. "No me rinde mucho porque la uso para cocinar y calefaccionarme con una estufa, por eso compro dos para no quedarme sin gas; las que son de YPF tienen mayor duración", señaló.

Para ella, sería un adelanto muy importante que pasara la red de gas natural por la zona.

Un vecino del barrio Serranías Puntanas, Javier, comentó que es todo un presupuesto comprar gas envasado, sumado al gasto de la electricidad. "Utilizamos dos garrafas de 10 kilos que las compro en la distribuidora de YPF, porque son más baratas y duran más. Una la uso para la cocina y el calefón, y la otra para la estufa. No es lo mismo calentar los ambientes con una estufa a gas que con aire frío/calor", detalló.

El joven recordó que en una época compraba el tubo de 45 kilos, pero no lo recomienda. "No nos convenía porque en la familia hacíamos uso y abuso, uno se confiaba y el gasto era mayor. Con los envases de 10 se toman más recaudos y el consumo es menor", describió.

Para Javier sería un avance si se pudiera ampliar la red de gas natural y que llegue a los barrios del sur.

Luisa, del barrio 200 Viviendas Sur, compra también la carga de 10 kilos en la distribuidora de la ruta 3: la utiliza para cocinar y calefaccionarse. "Uno no sabe cuándo se va acabar el gas, hay que rogar que no se termine a la noche porque la distribuidora está cerrada, hay que comprarla en los comercios cercanos y si es muy tarde, también están cerrados, y hay que esperar hasta el día siguiente", graficó

También expresó el deseo de que amplíen la red de gas natural y poder instalarlo en su vivienda. "Uno evitaría ir a hacer fila cuando hace mucho frío", resaltó.