Entidades rurales apuraron una audiencia con Trombotto

Esta audiencia no fue por motivación o por pedido del ministro Federico Trombotto, sino que preocupados por la realidad de los productores decidimos adelantar la reunión nosotros, ya que estamos apurados. Han publicado un extenso cronograma de más reuniones que iniciarán recién en febrero, pero nosotros creemos que los tiempos se tienen que adelantar por toda la temática que está pasando en este momento”, dijo Hugo Díaz Flores, el presidente de la Sociedad Rural del Norte, con sede en Quines. La cita es mañana a las 10 en Terrazas del Portezuelo.

Como Díaz Flores, Ariel Ayelo, quien preside la Sociedad Rural de Río Quinto, en Villa Mercedes, y Arnaldo Aimale, a cargo de la entidad del Valle del Conlara, buscan resolver las problemáticas que genera el mal estado de los caminos rurales y el robo de animales, como punto de partida. “Cada uno tiene además sus diferentes temas, no son inconvenientes nuevos, venimos tratando de que nos escuchen”, expresó el productor de Quines y agregó: “Esperamos que se abra pronto la agenda, que el ministro tenga la disponibilidad de abrir una mesa de trabajo cuanto antes, porque hay temas que tenemos que tratar urgente y febrero nos parece tarde para empezar a hablarlos”, aseveró.

Quien solicitó el encuentro fue Ayelo, “en función de lo que hablamos con los productores de la zona de Villa Mercedes pedimos la audiencia. Dijeron que nos van a atender ya que hemos estado reclamando por el tema de la inseguridad, los caminos que están intransitables por la lluvia, los acueductos, y el desarrollo de la ganadería de San Luis”, explicó el dirigente gremial.

“Ojalá que sea un inicio de solución y que no sea una movida para acaparar los votos. De cualquier forma, nosotros vamos a ir, la idea es trabajar en conjunto. Hay muchos temas que son básicos para poder seguir trabajando y produciendo”, especificó Ayelo.

Por su parte, Aimale expresó que “inclusive cuando el actual gobierno estaba en campaña habíamos pedido reuniones, pero nos dijeron que tuviéramos paciencia. Hay ocho puntos que hemos venido destacando desde hace bastante y van a estar expuestos en el momento en que nos reunamos. Son pedidos de cosas diferentes, que competen a la necesidad de la gente del campo”.

La de San Luis no participará

La Sociedad Rural de San Luis (SRSL) expresó a través de un comunicado que no asistirá al encuentro. “A esta reunión no vamos a ir y no la pedimos. Hablaron en nombre nuestro y cada uno decide si va o no va, las entidades son autárquicas. En diciembre pasado cuando fuimos convocados a la reunión con el actual gobierno llevábamos una nota con los requerimientos de los productores y fue unidireccional, es decir, que no nos pudimos sentar a hablar y había gente que no es del agro. No queremos seguir hablando y hablando, ¿hasta cuándo?”, expresó Mariela Delpiano, prosecretaria de la institución.

El escrito publicado por redes sociales indica: “La comisión directiva de la Sociedad Rural de San Luis informa a socios y productores que nuestra institución es una entidad base con autonomía propia, por lo que cada vez que solicite alguna audiencia o reunión con autoridades competentes al sector se realizará con firma propia, salvo caso contrario se haya consensuado previamente con otras sociedades rurales. La aclaración vale con el fin de informar que la SRSL no participará en ninguna reunión con el actual gobierno, hasta que este se encuentre en condiciones de recibirnos con nuestras propuestas concretas para trabajar por y para el sector agropecuario”.