El Gobierno sigue en silencio tras el ultimátum de la AFA

Con un silencio de indiferencia. Como si el tiempo sobrara. Como si de esta medida no dependiera el trabajo de centenares de jugadores, jugadoras, árbitros, entrenadores, cuerpos técnicos y dirigentes, y la pasión de muchos hinchas que todos los años renuevan su ilusión de ascenso. Así permanecieron el gobierno provincial y los interventores del San Luis FC en las primeras 24 horas después del ultimátum del Consejo Federal de AFA, firmado por su titular, Pablo Toviggino.

Si lo único que importa es el cambio de autoridades en el San Luis FC, y el camino es el llamado a elecciones que impuso la Dirección de Personas Jurídicas, entonces quizás el Gobierno cumpla con su caprichoso cometido, sonreirá y cargará con el costo de dejar a todo el fútbol puntano y a todos sus departamentos sin competencia.

La AFA advirtió que no reconoce como legítimo el llamado a elecciones por parte de un organismo interventor, lo que demuestra que el club sigue intervenido, y que en el caso de que se lleve a cabo, tampoco contemplará los resultados como válidos.

En definitiva, la casa madre del fútbol ya dijo todo lo que tenía para decir sobre este tema: en caso de que la intervención no se levante y el club vuelva a manos de la comisión directiva, el próximo paso será la desafiliación definitiva para San Luis. Mientras tanto, la incertidumbre crece en los clubes puntanos que juegan o deberían jugar en el Torneo Federal A.

Hace un tiempo, Matías Quiroga fue presentado como refuerzo de Juventud, pero a los pocos días se fue a Chaco For Ever; otro que llegó al "Juve" en la primera tanda fue Alejo Blanco, el ex Estudiantes, pero también dejó la provincia para jugar en Huracán Las Heras de Mendoza.

Las "Pibas", por su parte, no volvieron a entrenar juntas desde el final de 2023: todas se llevaron una rutina de ejercicios para seguir en las vacaciones y cada cual la cumple por su cuenta y como puede, mientras ven esfumarse el sueño de jugar ante Boca por la Copa Federal, que comienza el 31 de enero.

El silencio aturde y desespera al fútbol puntano. El tiempo corre y es más tirano que nunca para la Liga.