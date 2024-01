Indignante: sospechan por sobresueldos en la Comuna

La cabra siempre tira al monte. Y en la Comuna parece que las malas costumbres no tardaron en salir a la luz; como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Hay fuertes sospechas de sobresueldos que apuntan al intendente, Gastón Hissa, y varios integrantes de su gabinete, que habrían tomado viáticos en diciembre. Los trascendidos causaron indignación.

“Hicimos el ejercicio de ver los viáticos y chequear en redes sociales que los días que pidieron esos fondos estaban en San Luis, con distintos actos oficiales. Algunos secretarios estaban en una reunión de gabinete con el Gobernador y en un evento en la plaza Pringles. Lo vemos con gran preocupación”, lamentó el concejal del bloque Justicialista, Juan Martín Divizia.

De acuerdo a lo que reflexionó, se trata de un hecho sin precedentes y aseveró que lo alarmante es el contexto, que arroja un escenario con salarios en cuotas y una maquinaria puesta al servicio de los caprichos del oficialismo, que busca instalar la idea de que el dinero no alcanza.

“El Municipio ha recibido ATP, aportes del tesoro. Es decir, el Gobierno de la Provincia le mandó plata a la Municipalidad. Entendemos que sería del 'Tratado de La Toma'. Desdoblaron sueldos, recibieron dinero y habrían puesto recursos en plazos fijos. Vemos con muchísima preocupación esta poca transparencia. Están muy alejados de la realidad social”, apuntó Divizia.

Por ahora, desde el bloque de concejales justicialistas entienden que, ante un hecho de tal magnitud y gravedad, la Justicia debe actuar de oficio. “Un fiscal tendrá que tomar el tema, investigar, ir a fondo con la cuestión”, precisó.

Es un hecho sin precedentes. Más allá de que si fuese así, tal cual lo hemos visto en los medios, el contexto es preocupante. Juan Martín Divizia

En este sentido, opinó que Hissa tiene que expresarse al respecto y justificar qué es lo que ha pasado, cuánto dinero recibió, por qué se habrían pagado los viáticos y no viajaron.

“El horno no está para bollos. La gente no lo está pasando bien, mañana (por hoy), por ejemplo, tratamos el aumento del boleto, que va por un incremento del 237%. Hay una realidad, nosotros no tenemos sesiones ordinarias en este momento. Vamos a elaborar los pedidos de informe correspondientes para que se investigue y se puedan dar las explicaciones correctas. Hay que darle derecho a la defensa al intendente, que se pueda expresar, junto a sus secretarios, que puedan decir lo que ha pasado”, opinó.

“De comprobarse, se estaría incurriendo en delitos que son realmente complejos; no lo festejamos. Dejaría en evidencia que la plata está, que es lo que venimos diciendo, que se está construyendo un relato. Se está buscando romper lo que ha hecho la gestión anterior”, añadió.

►Bronca por los despidos

La gestión de Hissa arribó al Municipio con los tapones de punta. Sin mediar la más mínima empatía, recortó al menos un centenar de puestos de trabajo. Desde contratados hasta plantas permanentes que datan de gestiones muy anteriores. Todo sin ningún tipo de explicación, y en muchos casos con avisos tardíos, que llevaron a los damnificados a regalarle días de trabajo a la Comuna. Más allá de los telegramas, no faltaron los despidos por WhatsApp, una administración a la vanguardia en tendencias digitales.

“No sabemos cuántos son exactamente los damnificados, incluso a ellos no se les ha informado los motivos. Hay que tener en cuenta que para despedir a un empleado de planta permanente con muchos años, que incluso son de otras gestiones, le tenés que dar el derecho a la defensa. Estamos muy preocupados porque en algunos casos responde a persecución ideológica, porque no piensan como ellos, o es gente que ha trabajado con nosotros”, dijo Divizia.

La bronca crece no solo por la situación de injusticia. Se dilata, entre otros motivos, por la falta de respuestas por parte del Municipio; reina el silencio frente a las desafectaciones. No responden los pedidos de concejales.

Pero aún hay más. A ello se suma la rabia de los trabajadores, que fueron engañados por el propio intendente. Durante la campaña, mediante un mensaje de audio, daba tranquilidad a la gente: “Te habla Gastón Hissa. Jamás me metería con la fuente laboral de ningún empleado de la familia municipal, llámese contratado, monotributista. En estos momentos, nunca dejaría sin trabajo a nadie”, indicaba cínicamente.

“Quédense completamente tranquilos todos los monotributistas, especialmente los del Supermercado Municipal, que conmigo vamos a seguir trabajando mucho mejor de lo que trabajan ahora y lo que han trabajado con Ponce y Tamayo. Tengan seguridad plena y garantía de que van a estar no iguales, mejor, porque vamos a reivindicar a toda la familia municipal. Quédense totalmente tranquilos”, agrega la comunicación, sin tapujos. La era de la posverdad.

Redacción