Quejas por los pocos turnos que da la Comuna para castraciones

Falta de respeto. La gente se anota en pos de un turno. Le dan una fecha y tras ello les dicen que no hay tiempo. Foto: El Diario.

Arruinar lo que se hacía bien y no darle la más mínima continuidad es sin dudas un reflejo de inutilidad e impericia. Eso parece ocurrir en el seno de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Luis porque, desde la asunción de Gastón Hissa al frente de la ciudad, los servicios de esa área funcionan muy mal según afirmaron proteccionistas que velan por el bienestar animal en esta ciudad. Según notan ellos, el gran problema es la desidia de esa repartición porque no solo no fomentan las adopciones de mascotas o impulsan campañas de vacunación, sino que tampoco realizan la cantidad de castraciones de animales que se hacían en el pasado. Esa era una política clave para controlar la superpoblación de perros y gatos en la ciudad, y en la gestión pasada funcionaba bien, y los vecinos lo reconocían. Ahora rige una alevosa disminución de los turnos para esas intervenciones quirúrgicas que son gratuitas.

En febrero, el intendente Hissa llevó adelante una reunión con decenas de proteccionistas y voluntarios que se preocupan por los animales. En ese diálogo cara a cara, el exdiputado provincial prometió distintas acciones y políticas para mejorar la atención médica de las mascotas de los vecinos, prevenir enfermedades mediante la vacunación gratuita y un cronograma barrial para el servicio de castraciones. Todo con un equipo de veterinarios de prestigio local. Hoy, a casi tres meses de ese encuentro, según los proteccionistas, nada de eso se está cumpliendo.

Los voluntarios comenzaron a indagar para conocer los motivos detrás de tanta desidia y lentitud para poner en marcha un área que antes despertaba elogios en todas las barriadas capitalinas.

Hasta el año pasado, Zoonosis desarrollaba visitas barriales para castrar, revisar y vacunar perros y gatos. También actividades y charlas en el Parque de las Naciones. Ahora, desde el 10 de diciembre no hay nada.

Para los integrantes de las ONG que cuidan a los animales, la considerable reducción de turnos en el servicio público de castraciones —en comparación a la gestión anterior— podría radicar en que el actual director del área, Marcos Arce, es también el secretario general del Colegio Veterinario de San Luis. Para los proteccionistas es una clara incompatibilidad.

"Tenemos a un miembro de la corporación privada que, claramente, limita la forma en que el Municipio brinda atención a la ciudadanía, en un claro conflicto de intereses que va en contra de la ley que presume la imparcialidad e independencia de criterio de quien ejerce una función pública", afirmó Facundo, integrante de una ONG local, en diálogo con El Diario de la República.

"Todo esto se traduce en un deterioro y una limitación alevosa del servicio de castraciones, que deja a más de 700 personas por mes a la espera de un turno para castrar a su gato o perro. Es insólito. El área de Zoonosis en la gestión anterior funcionaba, generaba una ayuda a la gente que no podía afrontar los costos de una operación de castración en sus mascotas. Era algo muy valioso. Pero eso ahora no existe", añadió el voluntario.

La actual operatoria es un engaño para los vecinos que van de un lado a otro con sus mascotas en brazos en busca de una castración. En Zoonosis primero invitan a la gente a inscribirse, llenan planillas y les otorgan un turno. Una vez llegado ese día les dicen que no hay más tiempo para las intervenciones quirúrgicas.

El argumento del Municipio para respaldar esa afirmación radica en que solo cuentan con tres veterinarios pero, según subrayaron proteccionistas consultados por El Diario, esa misma cantidad de profesionales puede castrar hasta 150 animales por día. "Acá el panorama está muy claro. Hay un plan para delimitar la atención de mascotas para favorecer al sector privado. La gente se cansa de esperar su turno, va y viene sin parar con la esperanza de que operen a su animal y llega un momento que se cansa. Entonces no le queda otra que ir a la faz privada y pagar un costo súper elevado para operar a su gato o perro. La jugada está muy clara", afirmó el proteccionista.

Mientras tanto, en el patio de las oficinas de Zoonosis descansa un sueño casi eterno, el quirófano móvil que solía visitar los barrios y de la mano de los veterinarios castrar, vacunar y revisar a las mascotas de miles de vecinos que solo quieren cuidar a sus amigos de cuatro patas.