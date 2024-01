El costo de morir: un funeral ronda entre $350 mil y $900 mil en la capital puntana

Vivir es caro en Argentina. Y, lamentablemente, morir también. Los incrementos en los insumos provocaron una suba en los servicios fúnebres. De acuerdo a un relevamiento realizado por El Diario de la República en empresas del sector, de la capital, velar a un difunto tiene un precio mínimo de $350 mil y este valor se puede elevar hasta los $900 mil. A su vez, las cremaciones ganan terreno, según indicaron las firmas consultadas.

La alternativa más económica a la hora de la muerte incluye un ataúd simple, trámites, el retiro del fallecido, maquillaje, peinado, cortejo, coche fúnebre, sala velatoria, y café para los deudos y allegados que se acerquen a despedir al difunto; se lo conoce como servicio plano. Al tratarse de un ataúd sencillo, se utiliza para enterramiento o cremación. Las funerarias indicaron que lo que incrementa el monto es la calidad del cofre. Mientras de mejor fabricación y de materiales más nobles sea, más elevado será el costo. Y esto viene de la mano de si la persona deja a su difunto en un nicho o un mausoleo, ya que allí son exhibidos a las familias que van a visitarlo, por lo que requieren una mayor calidad, durabilidad y estilo.

El profesor Ricardo Péculo, tanatólogo de referencia en el país, es asesor de una de las compañías que funcionan en San Luis. “Los servicios fúnebres aumentaron, como aumenta todo, y hay que pasar el momento. Los fabricantes de ataúdes aumentan sus precios y la madera también. Estamos atados, como todo el mundo, a los proveedores”, admitió.

En el último trimestre, para Péculo los insumos tuvieron un incremento de hasta el 40%. “En diciembre estamos esperando otra actualización, porque aumentó la nafta. Estamos aguardando a los proveedores para ver qué es lo que nos dicen. Y de ahí ajustamos o no, porque a veces viene un aumento y tratamos de no ajustar tanto, porque la gente no tiene plata”, apuntó.

“Si bien es una actividad comercial, tratamos de adaptarnos a las necesidades de la gente. Uno puede asociarse en una cuota menor que se va pagando todos los meses y eso es conveniente, pero a veces vemos el problema de que un fallecimiento viene detrás de una enfermedad, una internación. Y la gente, cuando llega acá, llega pobre, con las tarjetas llenas”, agregó.

El Diario consultó a tres funerarias sobre si ofrecen servicios para mascotas. Dos de ellas no brindan, pero la tercera hace cremaciones en otra provincia, con un valor reducido al 35% de la cremación de una persona.

Otra empresa de servicios sociales indicó que los aumentos promediaron el 100%. Esto provocó que el servicio básico pasara de $180 mil a $350 mil. “Han aumentado el formol, el ataúd, las lonas, todo. Y a eso hay que sumarle la mano de obra de gente que está en contacto directo con los difuntos, a quienes no les podés pagar poco, porque no es un trabajo cómodo”, dijo Yanina, una de las empleadas de la empresa.

“Lo que vemos es que en los pueblos la cultura de la muerte está muy a flor de piel, se respeta mucho el muerto y generalmente se le pone el mejor ataúd. Son las familias más tradicionales. Fallece su mamá y eligen el mejor, no escatiman en precio y si tienen que poner un servicio de $800.000, lo van a gastar”, referenció la empleada consultada.

Allí ofrecen un sistema de cuotas mensuales, cuyo valor más económico es de $2.200. En el caso de afiliados mayores de 75 años, a los dos años de pagar un plan, le ofrecen la cobertura del sepelio. “Cuando vienen por un servicio particular, lo primero que se les pregunta a las familias es qué tipo de servicio quieren, no cuánto están dispuestos a gastar, porque en este caso el cliente pondría el precio. Si es para tierra, si es para nichos, si es una cremación y con base en eso, nosotros podemos tasarle un servicio”, precisó.

Péculo, por su parte, posó para un fotógrafo de El Diario junto a los distintos féretros de la funeraria en la que tiene el rol de asesor, con una expresión de leve satisfacción. Algunos lo pensarán como una expresión fuera de lugar. Pero para él son una gran forma de despedir a un ser querido. “La gente no sabe para qué es un ataúd. Es para homenajear. Según qué homenaje le querés hacer a tu ser querido es el ataúd que elegís”, apuntó.

“Varían los precios, según el ataúd que quieras elegir. Cuando están en un mausoleo, uno ve que están en el cementerio como exhibidos en una exposición, un poco más a la intemperie, y necesitan de un ataúd de mejor calidad”, coincidió, por su parte, Marcelo Castillo, gerente de una funeraria ubicada en cercanías del cementerio San José, a cargo de la familia Segura hace 40 años.

Esta firma trae los ataúdes desde otras provincias como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Castillo mostró a El Diario “la joya” de la empresa: una pieza tallada a mano con detalles de bronce, de la categoría presidencial, cuyo precio, con servicio incluido, promedia los $5 millones.

Sobre el destino final de los difuntos, hay funerarias que cuentan con vínculo directo con cementerios privados, como fue el caso de la firma familiar y en la que se desempeña el tanatólogo Péculo. La otra compañía consultada deja el trámite de destino a los familiares. También se puede optar por los cementerios de administración municipal, San José y Del Rosario. La Intendencia a cargo de Gastón Hissa no contestó a los pedidos de información sobre este tema.

Para familias de escasos recursos, en situaciones de emergencia, el gobierno provincial tiene que dar asistencia especial. “El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, asiste en caso de fallecimiento de algún miembro de una familia con escasos recursos, con los gastos del servicio fúnebre. Sin embargo, se realizarán prontamente reuniones con los prestadores de estos servicios para aunar criterios y valores”, informaron desde la Secretaría de Comunicación.