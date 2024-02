Causó destrozos tras pactar una pena que lo favorece

Franco Miguel Díaz Lucero ha robado, hurtado, causado daños a bienes del Estado, agredido a policías, golpeado e intentado matar a algunas de sus parejas, también a una cuñada y a otro hombre; ha estado involucrado en balaceras, en enfrentamientos brutales y vaya a saber en cuántos otros delitos.

Purgó dos condenas y a la fecha está preso, algo que no le impide engrosar su historial de violencia. Este viernes, fue conducido al Poder Judicial para un juicio abreviado con una propuesta que lo favorece totalmente y que le permitirá volver a la calle en apenas dos años. Quizás por la costumbre, o para dar la nota, tras la audiencia causó destrozos en un baño de Tribunales, rompió una puerta de los calabozos, agredió a tres agentes penitenciarios, trató de autolesionarse y, luego, provocó varios daños en el consultorio de la médica forense que quería revisar si estaba lastimado. Al salir, al reportero gráfico de este medio le dijo “gracias por registrar todo esto”.

“El Huesito”, como lo apodan, iba a sentarse frente a un tribunal para ser juzgado por nada más y nada menos que seis delitos distintos unificados en una única causa.

El primero fue por un robo ocurrido en julio de 2022 y que tuvo como víctima a un vecino del barrio Juan Cruz Molinas. Díaz Lucero entró a la vivienda para llevarse una plancha, que usó para golpear al dueño de casa cuando fue descubierto. Huyó con el electrodoméstico y un teléfono. La Policía nunca pudo ubicarlo para que la Justicia lo acusara por ese hecho.

Prófugo, en enero del año pasado, “El Huesito” estaba en la casa de su cuñada, Agustina Zárate, en el barrio Eva Perón de la capital, cuando comenzó a agredir a su pareja, Yanina Zárate, a quien golpeó varias veces. Agustina y su pareja, Fernando Sosa, salieron de otra habitación para auxiliarla: a ella también la golpeó y al joven le provocó un corte de 8 centímetros con una botella rota, por lo que tuvieron que operarlo en el hospital.

Por supuesto que esa madrugada el acusado no se quedó a esperar a la Policía y continuó fugitivo, hasta el 11 de marzo de 2023, cuando efectivos lo identificaron en un control vehicular de rutina. Como era de esperar, golpeó a los efectivos en el procedimiento y dañó un patrullero.

Pero no hay que adelantarse, porque en medio, el 6 de febrero, cruzó a su pareja cuando esta llegaba a su casa en el barrio Eva Perón y le cortó el cuello con una tijera. La herida fue de tres centímetros, en la parte cervical izquierda, que no revistió gravedad, pero cualquiera hubiese pensado que quiso degollarla.

La joven escapó y logró meterse a la casa de una vecina.

Tras caer detenido en el control policial, un juez envió a “El Huesito” al Penal con 120 días de prisión preventiva, que se prorrogaron en enero para que llegara detenido a juicio. El fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, unificó todos los delitos con un pedido de pena a 10 años de cárcel.

Los delitos fueron caratulados como “Robo con escalamiento en grado de tentativa” por el hecho en el barrio Juan Cruz de Molina; “Lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, dos hechos, por Yanina Zárate; “Lesiones graves” por atacar a su concuñado; “Lesiones leves” por golpear a su cuñada, y “Resistencia a la autoridad” por el episodio en su última detención.

► Naturalmente violento

Anteayer a la mañana, Díaz Lucero finalmente se sentó ante un tribunal, pero Roche presentó un acuerdo de juicio abreviado con una reducción de la pena a 3 años y 6 meses de cárcel con un pedido de reincidencia para que no pueda gozar de ningún beneficio, como salidas transitorias.

Pero el trato que la fiscalía hizo con la defensa tiene un trasfondo: ninguna de las víctimas, salvo el oficial de policía, quiso colaborar con la investigación en la instancia judicial. “Ellos son los principales testigos, pero más allá de haberlos ofrecido para el juicio, no tenemos ningún tipo de certeza de que vayan a comparecer y tampoco de lo que puedan llegar a decir”, lamentó Roche. “Con ese trasfondo, los elementos probatorios que alcanzaban para la primera instancia (de la investigación) parecen no alcanzar para la segunda y no tenemos la certeza de si esas pruebas se iban a poder producir o no en el marco del debate”, explicó.

En los pasillos de los Tribunales, este medio escuchó que Zárate sigue en pareja con “El Huesito” y que lo visita en la Penitenciaría.

Ante los jueces Eugenia Zabala Chacur, Fernando de Viana y José Luis Flores, el imputado admitió la autoría de todo y la pena acordada por Roche y la defensora oficial Cecilia Cabello, lo que, como versa la jerga callejera, podía considerarse una ganga.

Cuando lo regresaron al calabozo del palacio judicial antes de trasladarlo nuevamente a la cárcel, “El Huesito” se enfureció porque no quisieron sacarle las esposas en el baño y destruyó un lavamanos de un rodillazo. En el forcejeo para ponerlo tras las rejas, el violento lesionó a tres agentes penitenciarios y rompió a patadas las bisagras de la celda. Ya dentro, tuvieron que reducirlo, porque se golpeaba la cabeza contra la pared.

Los custodios pidieron urgente que una médica forense constatara las lesiones antes de regresarlo a prisión, ya que una vez allí, podía convertir su estrategia en una denuncia por apremios. Incluso fue lo que quiso hacerle creer a la forense que finalmente lo atendió en el segundo piso de los Tribunales: “Estos me están pegando, ¿qué quiere?”, se escuchaba desde los pasillos que le gritaba a la profesional.

No contento, terminó rompiendo también varios objetos de esa oficina tras patear unas sillas.

Redacción