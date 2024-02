Docentes en alerta: definen cómo continúa la lucha contra el ajuste

El tiempo sigue su paso inexorable, y en los papeles el inicio de clases está cada vez más cerca (en la provincia está estipulado para el próximo lunes). Sin embargo, el convulso panorama socioeconómico tanto a nivel nacional como provincial hace que el comienzo del ciclo lectivo 2024 parezca una misión de difícil concreción. Los sindicatos nucleados en la CGT (CEA, UDA, Sadop y AMET) definen cómo sigue el plan de lucha y advirtieron que para comenzar el ciclo lectivo es necesaria una recomposición salarial urgente.

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis (UTEP) emitió un comunicado en el que advirtieron que no se descartan medidas de fuerza en caso de no concretarse la paritaria nacional, y alertan por las consecuencias que la profunda crisis económica tiene con los trabajadores. Indicaron que el poder adquisitivo ha disminuido sensiblemente debido a una devaluación del 118 por ciento, a un proceso inflacionario que no se detiene y por la quita a los subsidios al transporte y otros ítems.

Además, advierten que el gobierno de Javier Milei dejó de enviar los Fondos Nacionales para el Incentivo Docente (Fonid), conectividad, material didáctico, infraestructura y el fondo compensador para aquellas provincias que no llegan a cubrir el mínimo salarial docente, recursos que representan casi el 10 por ciento del salario.

Los gremios docentes, además, rechazan que el gobierno central amenace declarar la educación como servicio esencial, ya que eso limitaría el derecho a huelga.

Recuerdan que a nivel provincial, el Ejecutivo hace oídos sordos y no ha convocado a una mesa de discusión salarial y, por ende, no se ha expresado en relación a la recomposición de los salarios. En San Luis también cuentan con el perjuicio que los sueldos sufren el desdoblamiento impuesto por la gestión de Claudio Poggi.

En declaraciones a medios nacionales, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) de San Luis, Jorge Lazarini, dijo que para que exista un inicio de clases debe haber previamente una recomposición salarial y subrayó que aguardan especialmente una respuesta concreta del gobierno provincial “para encontrar una salida necesaria y favorable para el sector”.

UTEP decidió que la asamblea realizada el martes pasara a un cuarto intermedio para hoy a las 19. Se resolvió “dialogar en cada escuela con los/as colegas sobre la situación descripta y decidir un plan de acción para llevar adelante”. Dijeron que los afiliados, en asamblea, “traerán la voz de los colegas de las distintas instituciones, para elaborar dicho plan”.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) celebrará hoy un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, en el que no se descarta la definición de eventuales medidas de fuerza.

"Vamos a ver cuál decisión se tomará en la reunión, cada jurisdicción del país estará decidiendo un plan de acción. En las próximas horas se irán decidiendo cosas", señaló Soledad Correa Amiotti, secretaria general de UTEP San Luis.

El gobierno nacional ayer a la tarde convocó a los gremios docentes en la sede de la Secretaría del Trabajo el próximo martes para discutir el salario mínimo. También están convocados los ministros de Educación de las provincias.