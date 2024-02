"Pappo" Napolitano, mil caminos desandados

Las manos del rock

Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como “Pappo”, nació el 10 de marzo de 1950 en Luján, provincia de Buenos Aires. Considerado el mejor guitarrista de la historia del rock de Argentina fue, por supuesto, precursor del género nacional.

Deuda impagable

Tuvo su primera guitarra a los 8 años. "Lo que me impulsó a tocar fue la viola de un vecino. Fue la primera eléctrica que tuve en mis manos. Se la robé, y le prometí que se la iba a pagar y después me mudé a otro barrio, y nunca más me vio", relató en una entrevista.

Vivan las bandas

A los 16 años fundó su primera banda que se llamó Los Buitres, junto a su primo, Miguel Laise, en batería. En 1967 Miguel Abuelo formó “Los Abuelos de la Nada”. Se le había ofrecido el puesto de guitarrista a Claudio Gabis, pero como ya estaba ocupado ensayando con Manal, el lugar fue ocupado por Pappo.

Fusionado

Más tarde integró las bandas “Engranaje” y “Los Gatos”. Además fundó el legendario grupo musical de blues rock, “Pappo's Blues”, otro de hard rock, llamado “Aeroblus”, en la década de 1970, y el histórico grupo musical de heavy metal “Riff”, en 1980.

Último amor

“Buscando un amor”, en 2003, fue el último disco de Pappo. Un trabajo con temas que sonaron mucho como "Ella es un ángel", "Rock and Roll y Fiebre" y el que le da nombre al disco. Pero el más recordado es "Juntos a la par".

Muerte y memoria

Pappo falleció el 25 de febrero de 2005 tras ser arrollado por un auto mientras conducía su motocicleta Harley Davidson. En el lugar, se levantó un monolito con una guitarra de bronce en su memoria.

1- La estación de FM Rock & Pop inauguró un estudio que lleva su nombre con un show de Divididos en agosto del 2008.

2- El 27 de abril de 2016 se habilitó, junto con el resto del Metrobús de la Avenida San Martín, la parada “Pappo” Napolitano.

3- Hace cinco años, Luciano Napolitano, hijo de Pappo, organizó una muestra itinerante denominada Museo de Pappo, en la que expuso objetos del guitarrista.