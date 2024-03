Prevención: todo lo que hay que saber frente a los animales ponzoñosos

No es novedad la aparición de alacranes u otros animales ponzoñosos. Por las características naturales, en distintas zonas abundan estas especies. Sin embargo, un hecho trágico fue la noticia central en los últimos días. A causa de una picadura letal, murió un nene de 3 años en la localidad de Quines, algo que encendió las alarmas de los cuidados en todo el territorio puntano. Otros tipos también causan preocupación. La muerte de una mujer en Villa Mercedes por dengue y la aparición de casos autóctonos de esa afección mantienen en alerta a la población.

El ingeniero agrónomo Martín Chicahuala habló sobre las dos especies venenosas que existen de alacranes; de ellas, una sola es riesgosa para el ser humano. “El Tityus carrilloi es peligroso. Está a punto de salir una publicación porque esa especie no estaba en San Luis y como estamos tan pegados a La Rioja y Córdoba, era cuestión de tiempo que apareciera en la provincia por el traslado de alimentos, leña, muebles etcétera. Es difícil encontrarlo en la ciudad”, explicó el profesional.

Destacó y aclaró que hay otras tipologías que son venenosas pero solo comprometedoras para insectos como cucarachas, grillos, entre otros. Sin embargo, ese veneno no siempre implica un riesgo para la salud humana.

Estos animales aprovechan algunas características climáticas, como la noche, el calor y la humedad. También suelen encontrarse en lugares secos y oscuros, debajo de las cortezas de los árboles, piedras, ladrillos, cañerías, contrapisos, depósitos o pozos.

Las picaduras son similares a las de una avispa o abeja (por el aguijón), pero se caracterizan por aplicar un veneno fuertemente neurotóxico que se esparce por todo el cuerpo y produce un trastorno generalizado.

El Diario de la República investigó que ese veneno produce la liberación de dos moléculas, que causan una gran alteración en el sistema nervioso: acetilcolina y adrenalina.

Los casos leves pueden presentar dolor, edema, contractura y sensación de hormigueo o adormecimiento en el cuerpo. Los moderados experimentan otro tipo de síntomas como náuseas, cólicos, excesiva secreción de lágrimas, saliva, sudor y secreción nasal y bronquios.

En casos graves, pueden producir fallos de funciones vitales como shock, arritmias graves, edema agudo de pulmón, bradicardia, apnea, bradipnea y, finalmente, un coma farmacológico que puede llevar a la muerte.

Según señaló el profesional, este tipo de animales habitan en las zonas periurbanas, difícilmente se encuentran en el centro. “Aparecen en casas que están rodeadas por zonas rurales, donde hay montes altos, yuyos. Los basurales también atraen mucho a los insectos como las cucarachas, que son la comida preferida de ellos. El calor y la humedad también favorecieron a estos animales”, precisó.

Por otro lado, adelantó los cuidados para prevenir la aparición: “Poner rejillas de los baños, una tela, para tapar la entrada de las cloacas porque muchos de ellos salen por ahí. Otra de las cosas es tener el pasto que rodea una casa lo más corto posible, más que nada los bordes de los caminos”, dijo.

Entre otras cosas, resaltó poner burletes debajo de las puertas y ventanas; también favorecer la presencia de pájaros porque son los que los consumen. También recomendó sacudir los calzados antes de usarlos porque son el lugar justo para que se escondan (húmedos y oscuros) y desestimó caminar descalzo por las afueras de los hogares.

“También es contraproducente usar insecticida para mí, porque mata a los insectos que pueden llegar a combatir a los alacranes. Entonces yo no recomiendo usar eso”, aseguró Chicahuala. El uso de los guantes ante la manipulación de leña, que viene de las afueras de la provincia o la misma basura, es primordial en esta época.

Por último, si los síntomas que presenta una persona luego de ser picada por un alacrán son intenso dolor en el lugar donde está el aguijón, palidez, náuseas, vómitos y palpitaciones, se debe recurrir de manera urgente al primer centro de salud cercano al domicilio.

Si fue posible captar al alacrán, se sugiere tomar fotos y mostrarlas al médico. No es aconsejable recurrir a medicinas caseras, sino actuar de prisa en el instante y consultar con un profesional.

Casos autóctonos de dengue

Hace algunos días y después de que el Ministerio negara la circulación viral del dengue en la provincia, a través de la Dirección de Epidemiología informó que los casos autóctonos aumentaron en las últimas semanas. A esta información se le suma la primera víctima fatal; se trata de una joven de 23 años que padeció la enfermedad durante cuatro días hasta que murió en el Hospital “Juan Domingo Perón”, de Villa Mercedes.

El caso de la joven encendió las alarmas, aunque una de sus tías aseguró que acudió en los últimos días a tres centros de salud públicos con vómitos, mucha fiebre, dolores estomacales y diarrea y solo le dieron ibuprofeno. La paciente murió finalmente el jueves a las 10; el Gobierno brindó el parte médico cinco horas después.

El miércoles 6 de marzo, un día después de que el Gobierno aceptara que en la provincia hay circulación viral del dengue, confirmaron dos casos autóctonos en Quines.

El Diario de la República le consultó al Ministerio de Salud la actualización de datos de los contagios en la provincia y precisaron: “Desde el 1° de agosto de 2023 al 8 de marzo de 2024 se notifican en la provincia 145 casos de dengue confirmados, de los cuales: 87 son autóctonos y 58 son importados. Hay 16 casos activos: 12 de Villa Mercedes, 3 de San Luis, 1 de Merlo”.

Los autóctonos se presentaron 68 en Villa Mercedes, 7 en Merlo, 5 en la ciudad de San Luis, 3 en Juana Koslay, 3 en Quienes y 1 en La Toma.

Según una investigación a nivel nacional, los síntomas de este mosquito son: fiebre de más de 38 grados, acompañado de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y/o de articulaciones, náuseas y/o vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón, sangrado de nariz y/o encías.

Para prevenir la aparición del dengue y su propagación, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda tener en cuenta lo siguiente: eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Por otro lado, si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para ello se recomienda tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etcétera; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables).

También cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda, mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados, limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos, verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.

Arañas

Aunque no lo tengamos presente, las arañas ayudan a mantener el equilibrio del medio ambiente: sin ellas muchos insectos se convertirían en plagas. Al ser la principal fuente de alimentación de las arañas, esos otros insectos no nos invaden. Con lo cual, debemos pensar antes de exterminarlas completamente. Mucho más cuando sepamos que no representan ningún tipo de peligro.

Habrá que tener en cuenta, además, que, según la especie, pueden ser peligrosas. Pero los expertos coinciden que, por lo general, las arañas venenosas viven a la intemperie y si están en una casa es porque quedaron encerradas.

Para prevenir la aparición de estos arácnidos aconsejan: no matarlas, atraparlas (pero nunca con las manos) y liberarlas fuera de casa, en la naturaleza. Eso sí, hay que limpiar todas las telas que quedaron en casa y los huevos posibles para que no se reproduzcan dentro.

Combatir con vinagre es algo que las repele. Se puede preparar un spray mezclando vinagre con agua y rociar los rincones oscuros donde pueden ocultarse, así como alrededor de puertas y ventanas. Es clave mantener limpio todos los ambientes. Y también, ordenar donde hay pilas de ladrillos, maderas o cualquier sitio donde puedan anidar las arañas.