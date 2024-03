Volvió la Fórmula 1, el campeón quedó en llamas y no como le gustaría

Por Sofia Jaimez Bertazzo

Verstappen ha sido destronado, sin embargo no solo tuvo que ver con el mérito en la forma de conducir de sus rivales, sino también la ingeniería. Un desperfecto técnico en el auto de Red Bull dejó al piloto envuelto en humo, su freno trasero explotó y se prendió fuego quemando incluso el neumático. Si bien Saiz había logrado rebasar al neerlandés con una maniobra increíble, la salida de “el hombre” cambió rotundamente la historia.

Más tarde fue Hamilton quien tuvo que abandonar la carrera por una falla en el motor, de acuerdo a lo que comunicó su radio. Desde Monza en 2021 Verstappen y Hamilton no abandonaban una misma carrera, en aquella oportunidad fue porque impactaron uno con el otro. Esta vez tiene que ver con las dificultades que les impusieron sus monoplazas.

Ferrari vuelve a meterse en carrera, Sainz y Leclerc lideran la prueba, seguidos por McLaren con Norris y Piastri, para luego darle paso a Pérez, resistiendo por el equipo del toro y Alonso, quien llegó a estar en la segunda posición, aunque después de su paso por boxes perdió tiempo.

Restando apenas unas vueltas de carrera, Sainz siguió liderando la prueba mientras su compañero pasó a figurar en cuarto lugar. Pistri se desvió en la curva y terminó en la grava por lo que tuvo que entrar a revisión con su equipo. Mientras tanto su compañero secunda la prueba y Leclerc aprovecha para avanzar al igual que Alonso.

La carrera continua su ritmo y Ferrari vuelve a posicionar a sus pilotos 1 y 2. Mientras que el mexicano supera a Alonso por una mayor diferencia pero sigue sin encontrar el rendimiento esperado. Y de verdad han vuelto las emociones a la máxima categoría del automovilismo internacional, en las tribunas, los boxes y la sala de prensa la incertidumbre es total. Por primera vez en mucho tiempo la Fórmula 1 da sorpresas y no devela ganador.

Minutos antes de terminar la carrera un incidente deja a otro piloto out y Mercedes pierde sus dos vehículos. Russell quedó volcado tras la curva y tuvieron que asistir su salida. Al finalizar la carrera, incluso tiempo después de los festejos de los campeones, Alonso fue penalizado con 20 segundos por el cruce y por lo tanto quedó en la P8.

No hay apendicitis que lo pare, Carlos Saiz se quedó con el trofeo en Australia, acompañado en el podio por su compañero Charles Leclerc y Norris, quien completa la triada. 1.20.26 de carrera para el español, 2.30 atrás para el monegasco y +5.90 para McLaren.

Al finalizar tras la pregunta de las sensaciones de la carrera dirigida al nuevo campeón respondió, estaba “confiado en la primera mitad de carrera que iba a estar. Vale, porque son más o menos los laboratorios que hice el viernes. Obviamente la segunda mitad de la carrera era un poco desconocida. Pero, sí, una vez que me puse al frente y tuve una brecha, puedes manejar todo lo que puedas manejar tú mismo. Puedes gestionar los neumáticos que tienen menos presión, puedes elegir los lugares donde empujar y no empujar y todo se vuelve mucho más fácil. Así que sí, no voy a mentir en las últimas 5 o 10 vueltas. Estaba un poco rígido y cansado, pero nada que me frenara demasiado”.

Esta vez Ferrari pudo hacer muy buena carrera, no solo por la habilidad de sus pilotos sino también por la de sus mecánicos, “creo que nuestro auto realmente funcionó muy bien este fin de semana, pero creo que va a ser muy difícil, ya sabes, mantenerlo ahí en cada pista hasta que traigamos una mejora para cerrar esa brecha” afirmó Sainz. Y por supuesto el Jefe de Ingeniería de Pista Mateo Togninalli fue el elegido para levantar el trofeo en el podio de Australia por la actuación eficaz y veloz con los monoplazas del equipo. En el análisis de Charles también se recalcó la idea de mejorar y de aprovechar como equipo las oportunidades que haya de ganar. “Necesitamos tomarlo. Este fin de semana lo hicimos, Carlos lo hizo hoy, de mi lado, segundo con la vuelta más rápida”.

El piloto de McLaren reconoció el gran rendimiento de Ferrari en Australia y la sorpresa de que Red Bull estuviese fuera. Pero aun así aclaró: “creo que hicimos un muy buen trabajo hoy, tercero y cuarto para nosotros como equipo, es positivo y una buena cantidad de puntos. Pero claramente eran un mejor equipo y tienen un mejor auto en este momento. Entonces, no se si podríamos o no vencerlos. Tienen un auto más rápido y tenemos que trabajar más duro hasta que podamos igualar lo que están haciendo”.

El camino es largo y recién esta es la tercera fecha del campeonato, pero lo cierto es que los resultados no eran los esperados antes del comienzo por como venían dándose las carreras la temporada pasada y las dos primeras fechas del 2024. Pero la Fórmula 1 ha vuelto, recuperó el suspenso y la expectativa. En particular Melbourne tiene una comunidad muy grande de italianos con lo cual la escudería salió a correr de local, cuestión que cambió el clímax en la cima del podio.

No todo es lo que parece

Franco Colapinto cerró una actuación compleja en la F2, cuando parecía que se llevaba su mejor actuación cayó la noche. Cerca de las 15 cuando estaba por largar la F1 el coche de Colapinto seguía detenido por FIA y su equipo no podía proceder al desarme y el control del monoplaza.

Horas más tarde se dio a conocer la noticia el piloto de MP Motorsport fue descalificado de la carrera principal por una infracción técnica. “Se descubrió que el Coche 12 no había realizado el procedimiento de preparación de inicio de carrera, una infracción del Art. 1.5.2 del Reglamento Técnico de Fórmula 2 de la FIA” informó la organización. Con lo que el equipo se retiró de Melbourne con un sabor amargo, a pesar de la remontada que había tenido su piloto en las pruebas.

Se apagan las luces

Caen las 20 y llega la sentencia final, a través de la ventana de la sala de prensa no se ve más el bonito reloj que marca el comienzo y el final de la carrera, tampoco las pantallas en la zona de control para los comisarios de pista. La nitidez de los reflectores ya no es la misma y pareciera ser que se respira melancolía en el ambiente. “No signal” anuncia la pantalla gigante como si fuese el último rastro de una gran transmisión que fue interrumpida por un corte de luz.

Ahora solo se ven chalecos amarillos y grandes contenedores donde antes se veían volar hermosas maquinas. El trabajo para las personas que están en pista comienza hoy y seguramente finalice en unas semanas, para entonces ya ni recuerdos habrá de éste de circuito. El Albert Park volverá a ser un espacio verde de recreación en la ciudad del sur de Australia.

Será hasta que los motores convoquen de nuevo a las más de 450.000 personas que asisten a este evento para disfrutar de los mejores motores del mundo en una pista de carrera. OFF.