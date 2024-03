Zapateando por el mundo

Por: Sofía Jáimez Bertazzo

Malevo conserva la fuerza y la destreza que provienen de las tradiciones gauchas, y las lleva alrededor del mundo con sus giras. El conjunto de danza y música surgió con la expectativa de ser un espacio de trabajo digno para los artistas y se transformó en un sello de la identidad cultural argentina.

Tras la participación en America's Got Talent, revolucionaron el mundo con sus shows. Inglaterra, Rusia, India, Arabia, Australia, Estados Unidos, Canadá, no importa el país, Malevo llega para hacer estallar esa sensación de gratitud mutua entre el artista y el público. Ese es el objetivo principal que tiene el conjunto cada vez que pisa un nuevo escenario. “Me emociona llevar una parte de la cultura de mi país por el mundo, uno de chico lo sueña y hoy lo estoy viviendo. Es muy significativo para mí y para toda mi familia” comentó Leandro, uno de los bailarines del conjunto.

Pensarse de pequeño haciendo lo que uno ama y que se haga realidad, una historia repetida en cada uno de los integrantes del conjunto. Matías Jaime soñó en grande y se transformó en el director de Malevo. Tal como el propio artista lo expresó, formó una familia más allá de un conjunto de profesionales que aman las raíces argentinas.

―Son muchos, son todos diversos, tienen diferentes energías. ¿Cómo confluye todo eso en un conjunto?

―Creo que esa diferencia de cada uno es buena y natural, porque podríamos ir a buscar una similitud todavía mayor, pero serían más máquinas todos. Lo podemos lograr, lo tuvimos en un momento e intentamos romperlo para que cada uno fuese más libre. Si tenemos un movimiento sincronizado lo tienen que respetar, pero cada uno a su estilo. Dentro de esa interpretación yo utilizo esas diferencias para darle un plus.

―La fusión no es solo en la danza, también es en la música. ¿Cómo lo combinan? ¿Quién dirige esa parte?

―La idea en sí, la base de todo, es mía. Yo me imagino lo que deseo del grupo musical, ya que el malambo no tiene canciones propias, hay que ir inventando. Nosotros armamos la coreografía y con base en eso, la música, que es original de la compañía. Martín Morales es el director musical en gira y Pablo Pupillo es el director general musical de Malevo. Es difícil para mí, porque al no existir una música, es ir inventando y creando. A mí me gusta que se mantenga la base folclórica, pero que a la vez se fusione; tiene tintes de flamenco, música urbana, batucada, murga, pero sin perder lo tradicional, que es lo que nos hace estar a tierra.

―La gente, al finalizar alguno de sus shows, sobre todo los extranjeros, generalmente no sabe de la cultura argentina, pero le encanta el show. ¿Cómo es para ustedes que algo sea tan propio, tan identitario, y compartirlo con gente que no sabe de qué se trata?

―Justamente de ese punto tenemos como una a favor y una en contra. A favor, creo que no se esperan lo que van a ver y eso les da la sorpresa. El show desde que empieza hasta que termina fluye en conjunto y es una topadora. A nivel emocional, los llevamos por diferentes caminos y nunca saben qué va a suceder. Pero a nivel de ventas y de marketing, para nosotros resulta más difícil hacer conocida una danza que no es como el tango, que está más aceptado, que es mundialmente conocido.

Esto fue más abajo diciendo “bueno, hola, somos Malevo, hacemos malambo, vengan a ver el show”. Después del show, la cosa cambia, nos identifican y pueden entender de qué se trata, pero es una de cal y una de arena.

―¿En todos los lugares a los que llegan se encuentran con este choque cultural con el público?

―En realidad, los choques culturales, como estamos viajando mucho, son fuertes. Nos tocó ir a lugares como Arabia, donde está todo prohibido, todo limitado, no podés acercarte a las mujeres, ni siquiera la gente. Nosotros tuvimos que taparnos los torsos y hacer algunos cambios; por suerte somos un grupo de varones y nuestra danza no tiene ningún componente sexual, nada que genere incomodidad, pero la verdad es que en cada lugar es muy diferente.

Nosotros buscamos que el público estalle, trascender, no importa la cultura ni cómo ellos decidan vivir, sino que el arte nuestro llegue de igual manera. La verdad es que estamos felices de tener este show, estamos trabajando todo el tiempo para dar lo mejor y buscamos eso en sensibilizar a quien nos viene a ver.

¡Que viva Argentina! Porque en cualquier lugar del mundo hay un coterráneo que dice “gracias por acercarnos a casa estando tan lejos”.