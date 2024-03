Pican, pican los mosquitos

Definida por los especialistas no como una invasión, sino como una “mosquitada”, el terror de las noches se hizo cada vez más real y no está debajo de la cama, está en el aire. Como en una película de Steven Spielberg, la música que hace de antesala es aún más aterradora que el monstruo en sí. Se trata del “zzz” que avizora la presencia de un mosquito en la madrugada, en su panza esconde virus peligrosos para los seres humanos, y la vía directa con el torrente sanguíneo, a una picadura de distancia.

El fenómeno de El Niño, que inició en julio de 2023, comenzó a sentirse en febrero; mientras que marzo y abril serán los meses de mayor impacto para Argentina. Según detallaron científicos de la NASA, las principales características son temperaturas superiores a lo normal, tormentas recurrentes, inundaciones, hasta tornados y huracanes. Además de traer alivio al sector agrario, estas condiciones aumentan considerablemente la humedad en el territorio, que viene de un período grande de sequías, y con ella se genera el ambiente ideal para la proliferación de una especie particular de mosquitos, la Aedes albifasciatus, popularmente conocida como de campo o charquero.

"Se reproducen cuando hay lluvias con una intensidad interesante, de 60 milímetros o más, y las crecidas de ríos o fuentes de agua dulce que dejan como secuela charcos permanentes. Como consecuencia, estos huevos que estaban en el campo o en las plazas eclosionan y empiezan a desarrollarse, se hacen adultos y salen todos en masa a hacer el vuelo nupcial, que es de reproducción, donde la hembra vuela lo más alto posible y los machos van a aparearse", explicó Guilermo Mariategui, ingeniero Zootecnista, investigador, docente y magíster en control de plagas y su impacto ambiental.

Esta especie no transmite el virus del dengue e incluso se encuentra en espacios diferentes que la que sí lo hace, denominada Aedes aegypti. El primero está en espacios abiertos, zonas verdes y cercanas a fuentes naturales de agua dulce y húmedas; mientras que el de la fiebre amarilla, el dengue, la chikunguña y el zika se aloja cerca de las viviendas y las urbes, y sale en las fases crepusculares, el amanecer o atardecer. Además, el primero se alimenta también de animales, por lo que son de contextura grande y su aparato bucal es más resistente y, por ende, la picadura es agresiva, en cambio, el segundo es de menor tamaño e ingiere exclusivamente sangre humana.

“El mosquito que transmite el dengue es chiquitito, oscuro, con pintitas blancas en las patas y buscan a la hembra a baja altura, por lo que va a picar usualmente en tobillos y pies, y puede llegar a las manos. Algo que antes no pasaba, pero ahora sí es que también le gusta habitar dentro de los domicilios", diferenció Mariategui.

Pero no solo están las características propias de las especies de insectos, sino también de las víctimas, los humanos. Se sienten atraídos por el olor del ácido láctico, el úrico, el amoníaco y otras sustancias que emana el cuerpo al transpirar o, por ejemplo, luego de beber una cerveza, incluso el tipo de sangre y los olores propios de cada persona que varían y vienen dados con el ADN.

"No solamente es el dengue, está el zika, el chikunguña y muchos mosquitos que pueden tener en su tracto digestivo acartonados virus. Cuando se alimentan tienen un aparato que pica, como una inyección, introduce saliva y succiona sangre. Ahí mete el virus y empieza el contagio. Es riesgoso porque nos puede estar introduciendo sustancias que no son buenas para nuestro cuerpo. Lamentablemente, no hay nada externo que se pueda hacer, desinfectarse la zona o utilizar cremas no sirve, porque una vez que introduce el aparato bucal en un capilar sanguíneo, ya está dentro del torrente el virus. La única forma es evitar la picadura", sentenció.

El especialista, aunque no descarta los repelentes caseros hechos con vainilla o citronela, sí aconseja utilizar aquellos recomendados por la Anmat; aún así no es suficiente para repeler a aquellas especies que tienen mayor resistencia a este tipo de productos. Otras de las sugerencias es utilizar ropa de mangas largas y colores claros, mecanismos de protección física, como son los mosquiteros y mallas de red protectoras, y los clásicos espirales para espacios pequeños y localizados. Mariategui remarcó que si bien el humo es un buen ahuyentador no es recomendable su uso regular, porque afecta considerablemente el tracto respiratorio.

“Somos una de las últimas especies que llegamos al planeta y estos insectos están mucho antes que nosotros; algunos son beneficiosos, como los que polinizan, y otros tenemos que eliminarlos o controlarlos porque nos pueden causar daños permanentes. Con estos fenómenos climáticos es común ver efectos de este tipo, hay que estar atentos y prevenidos, en este caso son mosquitos, pero pueden ser otro tipo de individuos”, cerró.