Juzgan a un empresario por intentar matar a su expareja

El 25 de diciembre de 2021, José Luis Casiva, un empresario de la construcción, fue a la casa de su expareja y después de discutir, arremetió contra ella a golpes y con un cuchillo.

La mujer logró zafarse y huir hacia la vereda, donde el hombre la alcanzó y la golpeó nuevamente. Unas personas que transitaban por allí intervinieron y evitaron que el de-senlace fuera peor. La víctima fue llevada a un hospital y el hombre quedó detenido. Ayer, un tribunal comenzó a juzgarlo por el delito de "Tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar cuestiones de género", con un pedido de condena a 11 años de prisión.

El hecho investigado ocurrió en una vivienda del barrio Amppare, en Cruz de Piedra al 2000. Allí llegó Casiva el sábado a las 17. Ingresó su camioneta a la cochera de la vivienda que solía compartir con M.E.C., la víctima, y luego de bajar unas cajas del vehículo, comenzó a decirle a la mujer que "nunca se iba a poder separar de él, que no iba a ser de nadie más y que si era necesario, la iba a matar", relató ayer la fiscal de Juicio, Virginia Palacios.

El hombre de 54 años mantuvo una discusión con su ex hasta que en un momento la tomó del pelo y le asestó varias trompadas en el rostro. Luego, tomó un cuchillo y arremetió contra ella en el piso y la amenazó. La víctima logró ganar la calle, pero el empresario la alcanzó y continuó golpeándola, aunque tuvo que detenerse por la aparición de personas que se encontraban en la vía pública, “lo que a priori terminó salvándole la vida”, dijo Palacios. Finalmente, la Policía trasladó a la mujer al Hospital Central “Ramón Carrillo” y el atacante, quien había ingresado a la vivienda, fue detenido.

La agresión fue captada por dos cámaras de seguridad, cuyos videos exhibieron este lunes.

Casiva y la mujer estuvieron casi 28 años en pareja, pero ya no convivían y ella le había pedido el divorcio un día antes del ataque, según mencionó ayer M.E.C. en su declaración ante el tribunal integrado por José Luis Flores, María Eugenia Zabala Chacur y Jorge Sabaini Zapata.

Fue la primera en declarar en el debate oral y para eso, el agresor tuvo que ser retirado de la sala a pedido de la fiscal y de las representantes de la particular damnificada, Marina Zilliotto y Claudia Rocha.

Luego, contó, entre lágrimas y sollozos, que el hombre la llamó por teléfono para avisarle que iría a su casa para alcanzarle algo a su hija, pero que cuando llegó, empezó a agredirla, le pegó trompadas y patadas, la amenazó con matarla y la atacó con un cuchillo que él solía usar para cazar chanchos. "Yo estaba en terapia, incluso sigo en tratamiento. Tuve que comenzar después de una infidelidad de él", dijo la mujer en el estrado.

El acusado quedó detenido ese día y, luego de ser procesado por el juez Marcelo Bustamante Marone, permaneció en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva. Inicialmente, fue defendido por Aldo y Jorge Arrieta, quienes solicitaron pericias psicológicas para la víctima y el agresor, pero en el debate, Linda Maluf asumió como nueva defensora de Casiva.

Denuncia previa: la víctima ya había denunciado a su expareja por violencia, el 23 de julio de 2021, y tenía una orden judicial de prohibición de acercamiento y contacto por 30 días expedida por el Juzgado de Violencia.

Ayer, un psicólogo forense del Poder Judicial que declaró en el juicio aseguró que la víctima no presenta ninguna clase de trastorno y que no es una persona agresiva ni fabuladora. Por el contrario, confirmaron que él es capaz de conocer la criminalidad de sus actos y no descartaron que, dadas determinadas situaciones, podría responder con reacciones impulsivas y hasta agresivas.

Además del testimonio del profesional forense, también se desarrollaron los de Marcela Gómez, médica forense, el de una agente policial que trabajó en la instrucción de la causa y de otro testigo que socorrió a la víctima.

También se reprodujeron las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda, puntualmente el registro de dos de ellas: una que da a la calle y muestra cómo entra la camioneta a la cochera, y, unos minutos después, la víctima sale corriendo y el hombre, por detrás; y otra del interior, del comedor, que registró la secuencia de golpes y amenazas.

El debate se reanudará hoy, con la declaración de más testigos, y está previsto que los alegatos y el veredicto sean dados a conocer este miércoles.