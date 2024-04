Sigue el drama en el "Carrillo": echaron a más trabajadores

Nadie espera esa carta espantosa. Cualquier argentino, y más en esta época de ajustes brutales, desea por nada del mundo recibir un telegrama de despido. Esas fueron las cartas que ayer recibió otra tanda de trabajadores del Hospital Central “Ramón Carrillo”, ya que otro grupo de personas que se desempeñaban en las áreas de mantenimiento, limpieza, informes, mesa de entrada, administración, cocina y hotelería, entre otras, fueron cesanteados de sus labores sin previo aviso alguno.

Ayer, a primera hora de la mañana, los carteros golpearon las puertas de decenas de personas que, sorprendidas, se encontraron con la peor noticia, la peor cara del ajuste. Todos, de inmediato, se trasladaron hasta el nosocomio y se encontraron con otra sorpresa totalmente desagradable. Los guardias no les permitieron llegar hasta sus espacios de trabajo habituales y mucho menos entablar diálogo con alguien de Recursos Humanos. Al cierre de esta edición, no se pudo constatar con precisión la cantidad de gente despedida. Pero eran decenas.

Y allí quedaron, en las puertas, ante una mañana fría. Sin trabajo. En la calle. Por orden del gobernador, Claudio Poggi, y el ajuste brutal que aplica a todo el gigantesco centro médico que semana a semana sufre el desmantelamiento de su personal médico, técnico y su equipo de auxiliares.

“Nadie se lo esperaba. Si bien todos estábamos con miedo. No creímos que nos fueran a echar porque ya desvincularon a mucha gente. Necesito que alguien dé una explicación. Alguno que dé la cara. Apenas me llegó la carta documento, intenté entrar al hospital para averiguar qué pasaba, una explicación, porque nunca di motivos ni para una suspensión. Jamás falté. No tuve problemas con nadie. Ni he llegado tarde nunca porque siempre quise cuidar el trabajo, pero igual me echaron. Ahora no sé qué voy a hacer. Tengo hijos y quedé en la calle”, expresó un hombre de 39 años que habló telefónicamente con El Diario de la República, mientras esperaba que alguien saliera del edificio a dar una explicación que lo orientara. “Todavía no caigo”, señaló antes de cortar la llamada.

Se trata del segundo grupo de empleados despedidos sin contemplaciones por la administración de Poggi. Ahora el objetivo inmediato será reunirse con el resto de los compañeros desafectados. “A las compañeras y muchachos despedidos hoy los vamos a sumar al grupo de aquellos que ya quedamos afuera y ahí veremos qué medida adoptar”, afirmó Ricardo, un hombre que perdió su trabajo a manos del Gobierno la semana pasada.

Por eso, aunque los gremios vinculados a la sanidad ni se asoman para ver lo que ocurre en el Hospital Central, se esperan nuevas protestas para los próximos días.

Al mismo tiempo que los nuevos desempleados lloraban con sus telegramas en mano, Poggi posteaba en sus redes sociales “Cuidar los puestos de trabajo es prioridad”. No, no es un chiste.